منبر إعلامي شبابي ثري بالحوارات

المصدر: دبي ـ البيان

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بعد إعلانه الأول عن إطلاق قناة تلفزيونية ومنصة رقمية جديدة، كشف الإعلامي طوني خليفة عبر فيديو مقتضب عن اسم المشروع الإعلامي الجديد، الذي سيبصر النور قبل نهاية هذا العام، من إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأطلق خليفة اسم المشهد على المشروع الجديد، مضيفاً أن اختيار اسم «المشهد» ينطلق من أن لكل حدث وقصة ورأي المشهد الخاص بها، وستكون منصة المشهد منبراً إعلامياً شبابياً يستطيع الشباب العربي من خلاله إيصال أصواتهم وطرح أفكارهم وآرائهم، مؤكداً أن هذا المشروع الإعلامي الجديد يضم برامج سياسية واجتماعية حوارية ونقدية ساخرة من الواقع العربي، وستحتل مواقع التواصل الاجتماعي مكانة بارزة في برامج القناة.

وأعلن خليفة أنه ابتداءً من لحظة الإفصاح عن اسم المشروع سيتمكن من يرغب بمتابعة تحضيرات الانطلاقة بشكل يومي والتعرف إلى هوية نجوم القناة الذين تم استقطابهم من قنوات إعلامية معروفة، من خلال صفحات المشهد على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام وتويتر وسناب شات وتيك توك ويوتيوب بالإضافة إلى الموقع الرسمي للقناة.