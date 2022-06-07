«آرتس داو» تطلق مجموعتها الأولى من NFT بالتعاون مع الفنانة كريستال بشارة

المصدر: دبي - رشا عبدالمنعم

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وفقاً لموقعي ياهو فايننس وبانكلِس تايمز، تحتل دولة الإمارات مكانةً ريادية في قائمة الدول الخمس الأوائل في منطقة الشرق الأوسط والعالم في مجال اعتماد الرموز غير القابلة للاستبدال. ويُشكّل الفنّ والثقافة ركيزةً أساسية في منطقة الشرق الأوسط إذ تتسارع وتيرة إقامة الفعاليات المرتبطة بتقنيات الجيل الثالث ويب 3 وعالم «ميتافيرس» كما كشفت مؤسسة آرتس داو، التي تشمل أكبر مُجتمع في مجال تقنيات وحلول الجيل الثالث للويب والرموز غير القابلة للاستبدال في الشرق الأوسط، عن تعاونها مع كريستال بشارة، أول فنانة للرموز غير القابلة للاستبدال في المنطقة والحائزة عدة جوائز، لإطلاق «ذا إيثرنال جايتس»، فعاليتها الأولى في هذا المجال.

قيمة

وفي ما يتعلق بإسهامات المجتمعات القائمة على مالكي الرموز غير القابلة للاستبدال في نشر ثقافة هذا النوع من الفنون يقول أنس بورتن، الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي لمؤسسة آرتس داو: يشكّل المجتمع والثقافة المحيطان بأي مشروع العاملين الرئيسين في منح قيمة للرموز غير القابلة للاستبدال لأن الشعور بالانتماء إلى مجتمع معين يلبي حاجة الفرد الفطرية للشعور بأنه جزء من عائلة أو مجموعة، وهذا ما دفعنا لإنشاء مجتمع خاص والتركيز عليه. وتتميز الرموز غير القابلة للاستبدال بسهولة عرضها والوصول إليها رقمياً من جميع أنحاء العالم، ما يجعل مالكيها في مجتمعٍ ما بمقام الجهات الراعية للثقافة التي تمثلها هذه الرموز فعلى سبيل المثال، يشير اقتناء رموز قابلة للاستبدال في نادي بورد آيب ياخت Bored Ape Yacht Club إلى امتلاك دخل فائض يتيح لك قيادة نمط حياة فاخر، ما يُشكّل جزءاً من ثقافة مالكيها كما تُعدّ هذه الرموز شكلاً من أشكال العملة الاجتماعية التي تشير لمكانة أصحابها في المجتمع. ويعني ذلك أن اقتناء قطع فنية نادرة أو مشاريع لفنانين بارزين يضاهي قيادة سيارة رياضية فاخرة أو ارتداء ساعة باهظة الثمن.

مبيعات الفنون

وعن قيمة مبيعات الأعمال الفنية من الرموز غير القابلة للاستبدال يشير إلى أنه من الصعب إعطاء رقم محدد نظراً للنطاق الواسع الذي تغطيه الرموز غير القابلة للاستبدال، إذ تنتشر في العديد من المنصات المختلفة وتقنيات بلوك تشين المتنوعة. وبالنظر إلى مبيعات الأعمال الفنية المهمة في هذا المجال، مثل لوحة «إيفري ديز: ذا فيرست 5000 ديز» التي باعها الفنان بيبل مقابل 69 مليون دولار أمريكي في أوائل العام الماضي، نجد أنها شكّلت خطوةً مهمةً نحو اعتماد الرموز غير القابلة للاستبدال باحتسابها تقنية تداول سائدة في المجتمع. وتم تصنيف الفنان بيبل من قبل دار كريستيز للمزادات، المكان الذي أقيم فيه المزاد، ضمن قائمة أفضل 3 فنانين معاصرين، يليه الفنان إكس كوبي، الذي يُعدّ واحداً من أوائل الفنانين الذين اعتمدوا الرموز غير القابلة للاستبدال، إذ أطلق أعماله في عام 2018 وباع أخيراً عملاً باسم أول-تايم هاي إن ذا سيتي - All-Time High In The City بسعر 6 ملايين دولار أمريكي.

قد تصل هذه الأرقام للملايين في حال شملت الإحصاءات جميع الفنانين البارزين في هذا المجال، إلى جانب بروز الذكاء الاصطناعي وفن الخوارزميات والتي نتج عنها تحول ثقافي ملحوظ في مفهوم الفنون في إطار المشهد التقني الجديد.

تداول معاصر

ويوضح أنس أن الرموز غير القابلة للاستبدال باتت ملمحاً مهماً من ثقافة الاقتصاد الإبداعي إذ يرتكز مفهوم الرموز غير القابلة للاستبدال على حل المشكلة الأساسية التي ما تزال قائمة في ثقافة الاقتصاد الإبداعي في العالم الرقمي، والتي تتمثّل باحتساب نموذج إيرادات الإعلانات النموذج التجاري الموحّد لجميع المنصات الإبداعية، حيث تزدهر الشركات الوسيطة على حساب المبدعين المتعاقدين معها من دون تعويضهم بالشكل المناسب. وتُتيح الرموز غير القابلة للاستبدال للفنانين إمكان الاستغناء عن الوسطاء وتسليم الأعمال الفنية مباشرةً إلى جامعي القطع الفنية، بغض النظر عن هويتهم أو مكان إقامتهم، ما يجعل عملية تداول الأعمال الفنية أكثر سهولةً وشموليةً، ويوفّر طريقةً مثالية لمساعدة هؤلاء الفنانين على استثمار مواهبهم ومهاراتهم بأنفسهم.

العقود الذكية

وعن إسهامه المؤسس في ترويج استخدام إيثريوم في محفظةٍ من الشركات ومجموعات الرموز غير القابلة للاستبدال الناشئة يقول أنس: تتيح منصة إيثريوم، من خلال توفير مفهوم العقود الذكية، مجموعة كبيرة من الفرص المهمة في مختلف القطاعات في المنطقة. فعلى سبيل المثال، يتم استخدام العقود الذكية في معاملات العقارات التجارية لتجنّب اللجوء إلى الوسطاء والمؤسسات المالية لإجراء المعاملات والتمويل وتكبد المزيد من التكاليف.

الجيل الثالث

وأضاف أنس: كما يرتقي اعتماد الرموز غير القابلة للاستبدال بهذا المجال إلى مستوى جديد كلياً من ناحية تسهيل التعاملات، ما يمكن أن يغير طريقة إدارة الأشخاص لأعمالهم أو تعاملهم مع الأصول الرقمية. وأمتلك على المستوى الشخصي خبرة واسعة بقوانين التكنولوجيا المالية والعملات المشفّرة، إضافةً إلى خبرة فريقنا في آرتس داو ومجتمعنا من المستثمرين والمبتكرين في مجال الجيل الثالث ويب 3. وأعتقد أننا نمتلك الإمكانات اللازمة للمساعدة على تسهيل وتسريع استخدام تقنيات بلوك تشين في الشركات والمشاريع الناشئة في المنطقة. ويندرج هذا ضمن مهمتنا المتمثلة ببناء أكبر مجتمع ويب 3 ورموز غير قابلة للاستبدال في منطقة الشرق الأوسط.

موروث تاريخي

وفي ما يتعلق بـ«ذا إيثرنال جايتس» كونها تجمع عدة سمات فنية بشكل عشوائي أكدت كريستال بشارة أنها بالفعل تمتاز باحتوائها على عناصر فنّية متعدّدة، وتعدّ سلسلةً من الأعمال الفنية الإبداعية التي ستضمّ ما يزيد على 2000 عمل فني فريد بتقنية الرموز غير القابلة للاستبدال، يصوّر كل منها بوابات وعناصر وخلفيات مختلفة ومرتبة بشكل عشوائي باستخدام خوارزمية محددة. وأستوحي تصاميم البوابات من الموروث التاريخي والفني الغني بصور البوابات والمداخل، بينما تمثّل العناصر الأخرى بألوان الأبيض والأسود رموزاً لمصطلحاتٍ متنوعة في عالم التشفير مثل «قمر» و«حوت». ومن المذهل كيف يستطيع هذا النظام المعقّد والمؤتمت إنتاج قطعٍ فنية تعكس رؤيتي ومواضيعي الفنية بدقة.

عوالم «ميتافيرس»

وتشير كريستال إلى أن التعاون مع مؤسسة آرتس داو في الترويج للأعمال الفنية الإبداعية وفر لها تجربةً غنيةً أسهمت في تطوير رؤيتي الإبداعية وأتاحت لي تمثيل جوهر مجتمع الفنانين وجامعي القطع الفنية بتقنية الرموز غير القابلة للاستبدال والذي عملنا معاً على تأسيسه. ويقدّم هذا المجتمع دعماً كبيراً لسوق فنّ الرموز غير القابلة للاستبدال المزدهر في المنطقة. ويلخّص عنوان سلسلة ذا إيثرنال جيتس جوهر هذا التعاون، الاسم مستوحى من كلمة إيثريل التي تُستخدم لوصف رابطٍ فريد بين مجموعةٍ من الأفراد الذين يتشاركون الأفكار والقيم نفسها كما هو الحال في مجتمع آرتس داو. بينما تمثل كلمة جايتس، في اسم السلسلة وجميع الأعمال الفنية، مدخلاً إلى عالم ميتافيرس الخاص بمؤسسة آرتس داو، كما تعبّر عن الأبواب التي تفتحها تقنية الرموز غير القابلة للاستبدال إلى عالمي الفنّ والثقافة.

استثمار المستقبل

وتعتقد كريستال أن الرموز غير القابلة للاستبدال أسهمت في استقطاب جمهور جديد، فقد استجاب الجمهور لأعمالي الفنية بتقنية الرموز غير القابلة للاستبدال بطريقة مشجّعة، ما أدى إلى طرح هذه الأعمال في سوقٍ جديدة تضمّ مجموعة متنوعةً من هواة جمع القطع الفنية من مختلف الأذواق والميزانيات. ويعمل هؤلاء الهواة بشكلٍ أساسي في مجال الاستثمار في العملات المشفّرة، إذ كانوا سبّاقين في إدراك الفوائد الكبيرة لاستخدام تقنية الرموز غير القابلة للاستبدال في الفنون الرقمية. كما أتاح لي الانفتاح على جمهورٍ جديد استعراض أعمالي الأخرى من لوحات الأكريليك والأعمال الفنية التقليدية التي لاقت اهتماماً متزايداً من هواة جمع الأعمال الفنية بتقنية الرموز غير القابلة للاستبدال والذين لم يكونوا مهتمين بالأعمال الفنية من قبل.

نسيج ثقافي

وتوضح كريستال أنها تستمد إلهامها كمعظم الفنانين من البيئة المحيطة، بما فيها من تأثيرات ومشاهد تترك انطباعاتٍ متميزة لدينا. وأعدّ نفسي محظوظة لأنني أقيم في إمارة دبي المتميزة بإرثها الغني وتنوع نسيجها الثقافي، حيث تشكل دبي بالنسبة لي مصدر إلهامٍ أساسي أسهم في إثراء مسيرتي الإبداعية وتطوير منظوري الفني. كما يشكّل تاريخ الفنّ والأساطير المتنوعة عناصر ملهمة في أعمالي الفنية.

اهتمام عالمي

تؤكد كريستال أن الفن الرقمي قطع شوطاً كبيراً حتى وصل اليوم إلى مكانةٍ متميزةٍ بين صفوف الجماهير والنقّاد. وأؤكد في نقاشاتي دائماً نزاهة الفن الرقمي وامتلاكه القيمة الفنية نفسها التي يتمتع بها الفن التقليدي. وأسهم إدخال تقنية الرموز غير القابلة للاستبدال في قطاع الفن في تسليط الضوء على الفن الرقمي وتزايُد اهتمام الجمهور به وبالفن التقليدي على حدٍ سواء.

سوق الفن

وتوضح كريستال: ولا يزال سوق الفن الرقمي في طور النمو والازدهار، إذ أسهمت ظروف الجائحة الصحية العالمية في توجّه المزيد من المستثمرين في قطاع الفنّ نحو العالم الافتراضي لمواصلة عملهم، إذ بدأ سوق الفنّ بالتأقلم مع الحاجة لتوفير بيئة شاملة تضم مستثمرين من جميع التفضيلات والشرائح، ما تسبب بظهور مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية الرقمية بأسعارٍ متفاوتة تتيح للراغبين في شراء أعمالٍ فنية رقمية من فنانين ناشئين الحصول عليها بأسعار مقبولة مع ضمان تزايد قيمتها مع الزمن. ويتفوق الفن الرقمي على الفن التقليدي بسهولة الوصول إليه وتوفير متطلبات العملاء من جميع الشرائح، ما سينعكس إيجاباً على الاستثمارات في مجال الفن الرقمي ويسهم في الخروج من القالب التقليدي الذي يحصر شراء الأعمال الفنية بالمشاهير والأثرياء.