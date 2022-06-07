«ابن بطوطة لأدب الرحلات» تكرم فائزين بجوائزها في «الرباط للكتاب»

المصدر: (الرباط ـ رويترز)

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شهد معرض الرباط الدولي للكتاب مساء الأحد تسليم جوائز الدورة العشرين لجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلات، بعد أن توقفت لعامين بسبب جائحة كورونا. يقدم الجائزة سنوياً (المركز العربي للأدب الجغرافي - ارتياد الآفاق) في أبوظبي ولندن «لأفضل الأعمال المحققة والمكتوبة في أدب الرحلة».

تسلم الجائزة من الفائزين ثلاثة هم: أيمن حسن من تونس ومحمد عيناق من المغرب وعيسى عودة برهومة من الأردن، في حين تغيّب تسعة كتاب ومترجمين لم يتمكنوا من الحضور بسبب ظروف خاصة، وفقاً للقائمين على الجائزة.

والفائزون هم: عيسى عودة برهومة من الأردن في فرع الرحلة المحققة مناصفة مع محمد عيناق من المغرب. وفي فرع الدراسات، فاز حافظ قاسم صالح صادق من اليمن، فيما فازت نعيمة الحوسني من الإمارات في فرع الترجمة مناصفة مع هادي عبد الله الطائي.