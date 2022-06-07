مشاركة إماراتية فاعلة بملتقى الصداقة الثقافي في مدريد

المصدر: مدريد - البيان

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اختتم، الأحد، ملتقى الصداقة الثقافي الذي أقيم في العاصمة الإسبانية مدريد ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي المكسيكي بالتعاون مع مبادرة «سفراء زايد» الإماراتية الدولية، وذلك في قاعة «فينتشي سوهو» تحت شعار «الحوار الثقافي جسر التسامح بين الشعوب» بمشاركة مثقفين وأكاديميين من دولة الإمارات والمكسيك وإسبانيا.

حضر الملتقى الشاعر والخبير الثقافي الإماراتي خالد الظنحاني رئيس مؤسسة الرّخ للنشر رئيس مبادرة «سفراء زايد الدولية»، والبروفيسورة جورجينا بالاسيوس رئيسة هيئة اتحاد الجامعات المكسيكية، والأديبة الإسبانية ماريا فيكتوريا كارو رئيسة المنتدى المدريدي للأدب والفنون.

وناقش الملتقى عددًا من المحاور التي تصب في إطار التعاون الثقافي وتبادل الآراء والأفكار، وترسيخ التقارب الثقافي والمعرفي وتفعيل الشراكة والصداقة في مجالات الثقافة والفنون والمعارف.

وقال الشاعر خالد الظنحاني: «إن الملتقى يمثل انفتاحًا على ثقافات الشعوب المختلفة، وذلك من خلال تعزيز التبادل الثقافي وتبادل الزيارات الثقافية بين الأطراف المشاركة، والتأكيد على روح التضامن الإنساني بين دول العالم، مؤكدًا أن الصداقة بين الشعوب تعد من أهم عوامل نشر السلام بين البشر».