دبي تجتذب مصمم إطلالات المشاهير مايكل لومبارد

المصدر: دبي ـ البيان

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تعد دبي قبلة شركات التصميم ومحوراً مركزياً بهذا القطاع لكل أصحاب المهارات الإبداعية من المنطقة ومن العالم ككل، ويعتبر قطاع التصميم في دبي قطاعاً نابضاً بالحياة وقبلة رئيسية لأصحاب المهارات المبتكرة، وفي هذا السياق، كشفت الدار الشهيرة للمصمم مايكل لومبارد عن افتتاح أبوابها في قاعة الأزياء في دبي مول، الوجهة الحصرية والخاصة بأفضل العلامات الرائدة في عالم الموضة. ويأخذ المتجر الجديد مكانه وسط مجموعة من المتاجر الفاخرة لعلامات غوتشي وبالنسياغا وإيف سان لوران ولويس فيتون وغيرها الكثير، ويعرض المتجر جميع إبداعات المصمم بدءاً من أحدث تشكيلاته وأفضل تصاميم عروض الأزياء، إلى تشكيلة من قطع الملابس والأكسسوارات مثل السترات والمعاطف والتنانير والفساتين وحقائب اليد والأحذية المريحة، فضلاً عن العطور الخاصة المرتقبة. ويُعدّ مايكل لومبارد المصمم الثاني من ذوي الأصول الأفريقية الذي يفتتح متجراً في قاعة الأزياء في دبي مول بعد فيرجيل أبلوه.

ويشتهر المصمم، المعروف بشغفه للموسيقى والأزياء، بتصاميم السترات الجلدية، حيث أطلق موقع هافينغتون بوست عليه اسم ملك التصاميم الجلدية. كما عمل على تنسيق إطلالات الكثير من الرياضيين العالميين والمشاهير مثل بيبي ريكسا وباولا عبدول وليلي بونس وبرينس رويس وتيفاني يونغ هوانغ ودانيال أوفييدو وإميليا ميرنز وكوري تايلور وغيرهم الكثير.

وتألقت تصاميم لومبارد الحصرية وقطعه الفريدة في الكثير من عروض الأزياء حول العالم، من أسبوع الموضة في نيويورك إلى أسبوع الموضة في باريس. وتلقت تصاميمه الاستثنائية أصداء إيجابية في أسبوع الموضة في لندن وأسبوع الموضة في لوس أنجلوس وأسبوع الموضة في ميلان وأسبوع الموضة في أمستردام، وفي الكثير من الأماكن الأخرى، مثل كيب تاون وجنوب أفريقيا ودبي وبودابست والهند وغيرها.

وقدم المصمم مايكل لومبارد تصاميم مميزة لقيت الإعجاب في جميع أنحاء العالم. وظهر على أغلفة 32 مجلة عالمية ونُشرت صوره في أكثر من 100 مجلة وتمت تغطية أعماله من قبل أكثر من 125 وسيلة إعلامية، من بينها، فوغ وإل ولوفيسييل وستايل وكوزموبوليتان وجلامور وجي كيو وفوربس وجالور وماكسيم وغيرها الكثير.

وبدأ لومبارد مسيرته في مجال الموسيقى، ولكنه سرعان ما اكتشف عشقه للأزياء، حيث حققت تشكيلة السترات الجلدية الأولى نجاحاً باهراً. وسرعان ما أصبح محط أنظار منظمي أسبوع الموضة في نيويورك، ثم انطلق بعرض أعماله في أهم المدن وأبرز عروض الأزياء حول العالم.