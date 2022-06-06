نهيان بن مبارك يشهد حفل إعلان جوائز «آيفا» السينمائية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أول من أمس، حفل توزيع جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي (آيفا) السينمائية، الذي أقيم على مسرح اتحاد أرينا بجزيرة ياس في أبوظبي، بحضور عدد كبير من نجوم بوليوود من بينهم سلمان خان، مانيش بول، فرح خان كاندر، أبارشاكتي خورانا، شاهد كابور، تايغر شروف، كارتيك آريان، تانيشك باجتشي وآخرين، إذ أعلنت أسماء الفائزين في الجوائز الفنية في الدورة الـ 22 من حفل «آيفا روكس 2022».

الفائزون

وسط أجواء احتفالية غير مسبوقة حافلة بالبهجة والترفيه، حيث أتاح الحفل الفرصة لعشاق الموسيقى والأزياء والترفيه في كل مكان، للاستمتاع بتظاهرة تحبس الأنفاس، تم الإعلان عن الفائزين بهذه الدورة التي تقام للمرة الأولى في أبوظبي، وحصد فيلم «شيرشاه» جائزة أفضل صورة: ياش جوهر، كاران جوهر، أبورفا ميهتا، شابير بوكوارلا، أجاي شاه، هيمانشو غاندهي.

ونال جائزة أفضل إخراج المخرج «فيشنوفارادهان»، عن فيلم شيرشاه، وفازت الممثلة كريتي سانون (فيلم ميمي) بأفضل ممثل في دور رئيس.

كما نال الممثل «فيكي كوشل»، أفضل ممثل في دور رئيس عن فيلم (ساردار اودهام)، وحصدت الممثلة «ساي تامهانكار» فيلم (ميمي) جائزة أفضل ممثلة مساعدة، وذهبت جائزة أفضل ممثل مساعد، لبانكاج تريباثي، عن فيلم (لودو)، ونال جائزة أفضل إخراج للموسيقي: إيه آر رحمان (اترانجي ري)، وحصد جائزة أفضل إخراج للموسيقي: تانيشك باجتشي وجاسلين رويال وجفيد موهسن وفيكرام مونتروسي وبراك جاني (فيلم شيرشاه)، ونالت جائزة أفضل مغنية أفلام وراء الكواليس «آسيس كور»، فيلم (شيرشاه).

وذهبت جائزة أفضل مغني أفلام وراء الكواليس: «جوبين نوتيال» فيلم (شيرشاه)، ونالت جائزة أفضل قصة لـ «انوراغ باسو» فيلم (لودو)، وراحت جائزة أفضل قصة لكبير خان، وسنجاي بوران سينغ، عن فيلم (83)، وجائزة أفضل كلمات أغنية لـ كوسار مونير عن أغنية «ليهري دو» فيلم (83)، وحصدت جائزة أفضل ظهور نسائي الممثلة شارفاري واغ، عن فيلم (بانتي اور بابلي جزء 2) بينما راحت جائزة أفضل ظهور للممثل اهان شيتي فيلم (تاداب جزء 2).