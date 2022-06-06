7 مشاريع عربية في قائمة «الآغا خان» القصيرة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت جائزة الآغا خان للعمارة (AKAA)، عن 20 مشروعاً، من بينها مشروع إماراتي، ضمن القائمة المختصرة لدورة الجائزة لعام 2022، سوف تتنافس للحصول على جائزة قدرها مليون دولار أمريكي، وهي إحدى أكبر الجوائز في مجال العمارة.

وقامت لجنة التحكيم العليا المستقلة، باختيار المشاريع العشرين المدرجة في القائمة المختصرة من بين 463 مشروعاً تم ترشيحها لدورة الجائزة الخامسة عشرة (2020-2022).

والمشاريع التي تم اختيارها ضمن القائمة المختصرة، هي: مشروع «إعادة تأهيل الطبق الطائر» في الشارقة من الإمارات العربية المتحدة، الذي قام بتنفيذه استوديو «سبيس كونتينوم» للتصميم المعماري، الذي تديره المهندسة المعمارية منى المصفي، حيث استمد مبنى الطبق الطائر تصميمه من مزيج من تأثيرات الهندسة الوحشية عام 1978، وتم ترميمه بالكامل، كمساحة فنية مجتمعية، إضافةً إلى أنه يسهم في إنعاش الذاكرة الثقافية الجماعية في الشارقة.

ومن البحرين مشروع «إعادة تأهيل مكتب بريد المنامة»، الذي نفذه استوديو آن هولتروب في المنامة بالبحرين. ومن الكويت مشروع «برج الرياح في الوفرة» بمدينة الكويت، الكويت، الذي نفذته «المجموعة المعمارية الدولية». ومن لبنان مشروع «تجديد دار نيماير للضيافة» في طرابلس بلبنان، الذي نفذه «استوديو الشرق للهندسة المعمارية». ومن فلسطين مشروع «محكمة طولكرم» في مدينة طولكرم بفلسطين، التي نفذها مكتب «إ إ يو أناستاس». ومن المغرب مشروع «تحسين وادي إيسي» في بلدة آيت منصور بالمغرب، الذي نفذته المهندسة المعمارية سليمة الناجي. ومن تونس مشروع «حديقة أفريقيا» في مدينة جرجيس بتونس، التي أسسها الفنان التشكيلي الجزائري رشيد القريشي.

وتتضمن القائمة مشاريع من بنغلاديش والرأس الأخضر والهند وإندونيسيا وإيران والنيجر والسنغال وسيريلانكا وتركيا.

يذكر أن جائزة الآغا خان للعمارة، تأسست في عام 1977، لتحديد وتشجيع وتعزيز مفاهيم البناء التي تلبي بنجاح احتياجات وطموحات المجتمعات التي يوجد المسلمون فيها بشكل كبير. ومنذ إطلاقها قبل 45 عاماً، حصل 122 مشروعاً على الجائزة، وتم توثيق حوالي 10 آلاف مشروع بناء. ولا تقتصر عملية الاختيار لنيل جائزة الآغا خان للعمارة، على المشاريع التي توفر الاحتياجات المادية والاجتماعية والاقتصادية للأشخاص فحسب، بل تتعداها لتشمل الاستجابة لتطلعاتهم الثقافية أيضاً.