«آيفا روكس» موسيقى وأزياء وأضواء في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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شهدت جزيرة ياس في أبوظبي أجواء احتفالية غير مسبوقة حافلة بالبهجة والترفيه في حفل «آيفا روكس 2022» الموسيقي المذهل، حيث أتاح الحفل الفرصة لعشاق الموسيقى والأزياء والترفيه في كل مكان، للاستمتاع بتظاهرة تحبس الأنفاس.

كانت تلك تظاهرة، شارك في تقديمها Sportsbuzz.com و«نيكسا»، وتجمع بين المرح والسحر والبهجة والمفاجآت، مع عروض أداء فاتنة تحت سقف واحد في أكبر احتفالية للسينما الهندية، حفل توزيع جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي «آيفا»، وذلك بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وميرال، المطور الرائد للوجهات والتجارب الغامرة.

وفي سياق الفعالية، أحيت «فرح خان» و«أبارشاكتي خورانا»، حفل «آيفا روكس» الموسيقي بعروض أداء وفقرات ترفيهية مثيرة قدمها «ديفي سري براساد» و«تانيشك باجتشي» و«غورو راندهاوا» و«هوني سينغ» و«نيها كاكار» و«زهرة خان» و«دهفاني بهانوشالي» و«آسيس كور» و«آش كينج».

ويتواصل حفل «آيفا روكس»، الحدث الموسيقي الذي يليق بمكانة أكبر صناعة أفلام في العالم، بتشكيله منصة مثالية لاستعراض المواهب الموسيقية، مع عروض رفيعة يقدمها نخبة من قادة الموسيقى البارزين على مستوى الصناعة.

وفي جانب آخر، احتفت الأمسية الساحرة لحفل «آيفا روكس»، بأفضل المواهب في السينما الهندية، التي حققت أعلى مستوى من الإنجازات، ضمن 9 فئات وهي، أفضل تصوير سينمائي، وأفضل نص سينمائي، وأفضل حوار، وأفضل تحرير، وأفضل تصميم للرقصات، وأفضل تصميم صوتي، وأفضل خلط أصوات، وأفضل موسيقى تصويرية وتأثيرات خاصة.

وبالإضافة إلى ذلك، قدم الثنائي «فالغاني بيكوك» و«شين بيكوك» تصاميم عصرية مفعمة بالجمال والروعة، أضفت مزيداً من السحر على أجواء الأمسية، أثناء عرض أزياء «نيكسا» المتألق في حفل «آيفا روكس 2022» الموسيقي.

الفائزون

وعلى صعيد حفل توزيع جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي «آيفا» السينمائية، فقد فاز فيلم «ساردار أودهام» بـ3 جوائز ضمن فئات التصوير السينمائي، وتحرير الفيلم والتأثيرات الخاصة، فيما فاز فيلم «أترانجي ري» بجائزتين في فئة الرقص والموسيقى التصويرية، بينما نال فيلم «شير شاه» جائزة أفضل سيناريو، وكانت جائزة أفضل حوار من نصيب فيلم «ثاباد». وحاز فيلم «تنهاجي: المحارب المجهول» جائزة أفضل تصميم للصوت، بينما حصد فيلم «83» جائزة أفضل هندسة صوت.

وتعقيباً على التعاون مع «آيفا»، قال متحدث باسم Sportzbuzz.com: بصفتنا شريك اللقب لحفل عطلة نهاية الأسبوع لجوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي آيفا، فإنه يشرفنا أن نشارك في مثل هذه الاحتفالية السينمائية المتميزة التي تقدمها آيفا.

يذكر أن الحفل أُقيم داخل أكبر ساحة ترفيهية داخلية مُزوّدة إمكانات تقنية فائقة الحداثة في منطقة الشرق الأوسط، وهي «اتحاد أرينا» وتقع في منطقة «ياس باي» بجزيرة ياس، التي تُعد واحدة من الوجهات الترفيهية الأسرع نمواً على مستوى العالم، وتقع على شواطئ أبوظبي الذهبية.

وعلاوة على ذلك، يستعد حفل توزيع جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي «آيفا» لإبهار الجمهور مع تحوله لدخول عالم ميتافيرس في تجربة فريدة من نوعها: «آيفا ميتافيرس». ومع بوليفيرس، الشريك الرسمي لـ«آيفا»، فإنه يجرى خلق تجربة مبتكرة، إذ ستتم تغطية جميع فعاليات آيفا على بوليفيرس.

ويتم بث فعاليات آيفا لهذا العام حصرياً على قناة الترفيه الهندية رقم 1 COLORS، مع قائمة مذهلة من البرامج الحافلة بالنجوم. وللمشاهدين الملمّين بالتكنولوجيا الرقمية، ستتوافر الفعاليات ذاتها في منصة المحتوى الرائدة في الهند JOSH وDaily Hunt، من دار VerSe Group.