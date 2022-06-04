دبي بطولة مطلقة

المصدر: (أبوظبي - عبير يونس)

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في زمننا هذا، الذي أصبحت فيه الصورة والفيديوهات من أبلغ الوسائل الإبداعية التي تظهر تقدم المدن، وسحرها، وترصد هويتها وشخصيتها الحضارية، تبرز دبي بأدوار بطولة مطلقة في فيديوهات ترصد جمالها الأيقوني، وتصور روعة الإبداع المعماري في مبانيها، وتلقي الضوء على وجهاتها الترفيهية والسياحية، وكذلك فعالياتها، وما تتيحه من فرص وتجارب متميزة، تتضافر كلها في علامة دبي الفريدة.

حول هذا تحدث عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري لـ«البيان» فقال: «إن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تدأب على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك مقاطع الفيديو السينمائية لنخبة من أشهر الممثلين والممثلات ممن لديهم متابعون بالملايين للترويج للنهضة التي تعيشها الإمارة».

ويوضح كاظم أن هذه «الخطوة إحدى الركائز الأساسية ضمن استراتيجية دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي التي أطلقتها في عام 2013، وحرصت طوال تلك السنوات على التطور ومواكبة كل ما هو جديد، وهو ما أعطاها المرونة في التعامل مع متغيرات القطاع والأسواق، لتكون دائماً على تواصل دائم مع الجمهور».

اكتشفوا دبي

في واحد من هذه الأفلام الترويجية التي تحتفي بدبي، ظهر النجم الهندي شاروخان، مستخدماً أسلوب بوليوود الجذاب، الذي يسم أنجح الأفلام الهندية، حيث قام بالرقص في جميع أنحاء المدينة، والتقط صور سيلفي مع المعجبين، وانتهى الأمر به بحفل راقص، وفي أوله يتلقى شاروخان مكالمة من ابنته، التي تطلب منه أن ينظر حوله ويمرح في دبي، فينطلق النجم بالتجوال في شوارع المدينة، ويلقي السلام على المارة، يلعب الكرة الطائرة على الشاطئ، يزور مركزاً تجارياً وسوقاً. وفي نهاية اليوم يذهب إلى حفلة ببدلة سوداء ليختتم فيها يومه الشيق الطويل. أما رسالة هذا الفيديو، فهي بليغة ومقتضبة: «في دبي، تصبح كل تجربة ذكرى خاصة. اكتشف المدينة معي».

ويعلق كاظم مستذكراً مشاركة النجم شاروخان في جهود «دبي للاقتصاد والسياحة»، فيقول: من بين تلك الحملات التسويقية المميزة التي تم تنفيذها بالتعاون مع عدد من المشاهير، تلك التي تم تنفيذها مع نجم بوليوود شاروخان، الذي شارك في عدّة أجزاء من الفيلم الترويجي الحائز على جوائز عالمية «كن ضيفي».

في الواقع، حصد هذا الفيديو، «كُن ضيفي»، الذي خاض فيه شاروخان، تجربة مميزة في ترويج دبي، أكثر من 7 ملايين مشاهدة، وجسد من خلاله عبر أكثر من 3 دقائق بقليل تجربة فنية وبصرية ممتعة، مرتكزاً على مفاجأته للجمهور في مناطق مختلفة بمدينة دبي، وهم يمارسون رياضتهم المفضلة، أو يتمشون، أو ينتظرون النادل ليأتي لهم بطعامهم، ليتفاجأوا أن النادل ما هو إلا شاروخان، نفسه!

ومن الملفت أن هذا الفيديو الذي اعتمد على لقطات حية، وجمهور تلقائي غير معد مسبقاً، اغتنى بردود الأفعال العفوية والمرحة، التي أضفت المصداقية عليه ومكنته من حصد أعجاب الملايين.

ويلفت كاظم إلى أن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أطلقت أيضاً في العام 2019 حملة «قصة تعانق عنان السماء»، بمشاركة النجمات غوينيث بالترو، وكايت هادسون، وزوي سالدانا؛ مؤكداً في الأثناء أن الجائحة لم توقف تواصل دبي مع الجمهور من خلال عدة حملات مثل: «نلتقي_قريباً»، و«نراكم_قريباً»، و«دبي مستعدة لاستقبالكم»، و«عيشوا تجربة العمر».

أفكار مبتكرة

الأفكار المبتكرة، التي تدور حول دبي، متجددة تجدد هذه الفيديوهات، إذ قدمت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، في إطار الحملة التسويقية العالمية «دبي تقدم» مقاطع سينمائية عبارة عن فيلم كوميدي قصير شارك فيه النجمان العالميّان جيسيكا ألبا وزاك إيفرون، اللذين أديا دور شخصين يتجولان بشكل منفرد في الأروقة المميزة بتصاميمها المعمارية الرائعة ضمن أبرز الوجهات الشهيرة في الإمارة. كما يختبران روعة صحراء دبي وما تحتضنه من مخيمات وأنشطة متنوعة، ووصولاً إلى استكشاف المعالم الاستثنائية في قلب دبي.

ويشير كاظم إلى أنه «تم في عام 2021 إطلاق حملة «دبي_تُقدّم»، التي شملت أكثر من 3500 مادة تسويقية موزعة على 25 لغة ومصممة بعناية لاستهداف مختلف الزوار الدوليين الذين يقومون بالبحث عن الوجهات العالمية التي يرغبون بزيارتها عبر مختلف المنصات الرقمية، إضافةً إلى إنتاج سلسلة من مقاطع الفيديو المستوحاة من أفلام هوليوود وبمشاركة فنانين عالميين».

إعلانات في الذاكرة

وفي السياق نفسه، يبقى «إكسبو 2020 دبي» في الذاكرة، كذلك حملاته الترويجية التي انطلقت إحداها في دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، بهدف دعوة المستكشفين والمسافرين والرحالة إلى زيارة دبي لخوض تجربة العمر في الحدث العالمي. وجمع هذا الفيديو الترويجي ثلاثة نجوم مبدعين، فيما تولى السرد الموسيقي أسطورة بوليوود أميتاب باتشان.

وفي محطة أخرى، دخلت شركة طيران الإمارات في شراكة مع ممثل هوليوود كريس هيمسورث في حملة توضح الموضوعات والتجارب المستقبلية للغاية التي تكمن في «إكسبو 2020 دبي» الذي افتتح أبوابه للعالم 1 أكتوبر 2021 حتى 31 مارس 2022.

وأشار حينها هيمسورث إلى أن الهدف من الإعلان هو المساعدة في نشر الوعي بما هو حدث مهم حقاً للعالم. وذكر إن الإعلان يؤكد القدرة على تشكيل مستقبل أفضل للبشرية، من خلال التعاون وتقديم حلول واقعية تفيد الأجيال القادمة، واستعادة الشعور بإمكانية السفر بأمان، ونقل روح الابتكار النشطة والدافع لخلق مستقبل أفضل وجميع الموضوعات الرئيسية للحدث العالمي.

وكان كريس هيمسورث قد شارك أيضاً في الترويج لموقع «بيوت. كوم» العقاري بعد اختياره سفيراً عالمياً لهذه العلامة التجارية. وأظهر الإعلان النجم الوسيم وهو يركض في صحراء دبي على حصان ملكي، ثم بينما هو يقود سيارة فيراري الفارهة في شوارع دبي.

وحرص الإعلان الأثناء على إضاءة بعض تقاليد التي تشتهر فيها دولة الإمارات مثل القهوة العربية وآلة العود في أجواء عربية بحتة، ليختتم الإعلان برسالته، التي تقول: «من السهل الوقوع بحب هذا المكان، والعثور على منزل الأحلام مع موقع بيوت. كوم».

تواصل

في السياق، يؤكد كاظم على أهمية هذه الفيديوهات باعتبارها جسراً لتواصل دبي مع جمهورها العريض، فالمدينة اليوم تتمتع بنجومية كبيرة، وتلعب في الغالب أدوار بطولة مطلقة في الأحداث والفعاليات الضخمة التي تشهدها، ناهيك عن الدور الذي تلعبه في حياة الملايين ممن يزورونها من مختلف بقاع العالم.

ويلفت كاظم إلى أن هذا «التواصل» يأتي «في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية لجعل دبي أفضل مدينة في العالم للحياة والعمل، وكذلك الوجهة الرائدة للأعمال والاستثمار والسياحة».

ويضيف: «نحرص على التواصل الدائم مع الجمهور المستهدف في شتى الأسواق الرئيسية والواعدة عبر إطلاق الحملات التسويقية العالمية، وأيضاً الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي لتعريفهم بالمقومات السياحية التي تتمتع بها دبي، وكذلك ما تقدمه من عروض متنوعة وتجارب استثنائية، علاوة على زيادة جاذبيتها حتى تبقى دائماً في أذهان الأشخاص الراغبين بالسفر».

ويقول كاظم إن «دبي للاقتصاد والسياحة» تواصل تسخير وتطوير منصتها الرقمية السياحية لتسليط الضوء على المعالم الشهيرة في الإمارة والبنية التحتية.

ويلفت الانتباه إلى أن حقيقة أن دبي وجهة تحتضن المواهب الإبداعية، وأنها وجهة مفضلة للعديد من المشاهير، ميزة تساعد في إيصال رسالة دبي إلى العالم. ولعل اختيار دبي من قبل «تريب أدفايزر»، كـأفضل وجهة للمسافرين لعام 2022، يعكس تزايد ثقة المسافرين الدوليين بدبي كوجهة آمنة مفضلة للزيارة.

مفاجآت

كل ما عرض من فيديوهات ترويجية يمثل فكرة عن «دانة الدنيا» أو أحد مشاريعها، ولأن هذه الإمارة تسير بتدفق وتتحرك بهاجس الرقم واحد، فإن مفاجئات دبي السينمائية ستستمر وتذهل العالم بما تحقق من إنجازات.

