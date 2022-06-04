احتفالية بالشعر المغربي في معرض الكتاب بالرباط

المصدر: الشارقة – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختارت دار الشعر بمراكش أن تحتفي بشعراء مغاربة، ينتمون لشجرة الشعر المغربي الوارفة، ضمن ليالي الشعر والموسيقى، التي تقام ضمن فعاليات الدورة 27 من المعرض الدولي للنشر والكتاب في «رحاب مدينة الرباط، مدينة الأنوار وعاصمة المغرب الثقافية».

تقام الأمسيات ليلتي 7 و11 يونيو بقاعة رباط الفتح بفضاء المعرض، بمشاركة شعراء وشاعرات ينتمون لشجرة القصيدة المغربية، في تعدد تجاربها وحساسياتها ورؤاها وأجيالها.

ويلتقي الشعراء مصطفى ملح، يوسف الأزرق، النزهة أبا كريم، مليكة فتح الإسلام، الطاهر خنيبيلا، ورشيدة بوزفور، في الليلة الأولى، الثلاثاء 7 يونيو، الساعة السادسة. في حين، تحيي الفنانة المتألقة نبيلة معن ومجموعتها الغنائية برئاسة الفنان طارق هلال، الحفل الفني لهذه الليلة الأولى. ويذكر أن الفنانة معن التي ظلت وفية للقصيدة، تنهل من معينها كي تشدو أرفع مقامات الطرب.

وتتواصل ليالي الشعر، السبت 11 يونيو، بإقامة فعاليات الليلة الثانية وتحتفي بالشعراء: رشيد منسوم، خديجة ماء العينين، عمر الراجي، وعبد الرحيم سليلي. فيما تشهد فقراتها، التي تقدمها الإعلامية المرموقة لطيفة بنحليمة، توزيع جوائز الشعراء الشباب وهي المسابقة التي أطلقتها الوزارة، واختارت ليلة الشعر لدار الشعر بمراكش لتتويج الفائزين.

وتحيي فرقة ألوان الغنائية الرائدة، الحفل الفني لهذه الليلة، بحضور عناصرها الأربعة المؤسسين لهذا المشروع الغنائي الحالم.

دار الشعر بمراكش، وهي تعيد هذه الفرقة إلى الغناء، تستعيد بعضاً من الحلم المغربي لفرقة تأسست سنة 1973 (باسم المشاعل) وسافرت في التراث المغربي بأجمل الأغاني، وهي تمتح من الزجل بمضامين جديدة وأشكال موسيقية تواكب العصر.. غنت الفرقة لأبرز الشعراء، قصائد محمود درويش وبلند الحيدري.. واستطاعت أن تعطي للقصيدة حضوراً موسيقياً «مغربياً» خاصاً.

حضور تجارب شعرية مغربية تنتمي لأجيال وتجارب وحساسيات مختلفة، بانتماءاتهم الجغرافية المتعددة، صورة مصغرة لهذا الاحتفاء بشجرة الشعر المغربي الوارفة.