«الإمارات.. القيادة والريادة والإنجازات» بالماليالامية

المصدر: (أبوظبي - عبير يونس)

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قال الكاتب الباحث الإماراتي، عادل عبدالله حميد، إن كتابه «الإمارات العربية المتحدة – القيادة والريادة والإنجازات» الصادر بالعربية والماليالامية، يهدف إلى ترسيخ العلاقات الاستراتيجية والصداقة الحقيقية والتبادل الثقافي بين دولة الإمارات، وجمهورية الهند الصديقة. وأوضح في حديثه لـ «البيان»:

«من واجبي الكتابة عن قادة الإمارات العظماء ممّن ساهموا في بناء الدولة والأمة، وأرسوا فيها قواعد الإبداع وطاقة الاستدامة». وأضاف: «يتحتم علينا أيضاً أن نتعهّد بأننا معهم، امتثالاً للعقل، ولتوجيهاتهم السديدة ومتابعتهم المستمرة، وتأييداً لرؤيتهم وحكمتهم وحنكتهم وعنايتهم الصادقة». وقال عادل عبدالله حميد: «ضم الكتاب عدة أفكار تحت عناوين مختلفة وهي قائد القيادة والقادة.. الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

وعبقرية شيخين (صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وشذرات الذهب … من إنجازات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة».

وذكر حميد من العناوين أيضاً العلاقة بين الإعلام والأمن في فكر سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. بالإضافة إلى خاتمة عن مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة والقائد المُلهم «المغفور له» الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. بيّن عادل عبدالله حميد: «تعاونت مع المترجم الهنديّ: عبده شيوابورام مدير تحرير مجلة «نافودهانام» الهندية. الذي كان قد ألف من قبل كتاباً باللغة العربية عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.