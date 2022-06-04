«معرض الخريجين» يتواصل بأفكار مستقبلية

المصدر: دبي - البيان

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في إطار حرص هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» على دعم المواهب المحلية والعالمية، وتمكين المشاركة في قطاع دبي الثقافي والإبداعي، اطلعت هالة بدري، المديرة العامة لهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، على أعمال المواهب والطاقات المبدعة والمبتكرة المشاركة في «معرض الخريجين» في حي دبي للتصميم، الذي افتتحه معهد دبي للتصميم والابتكار في 25 مايو 2022 احتفاءً بتخريج طلبة دفعته الأولى، ويستمر حتى 5 يونيو الجاري.

وفي زيارتها إلى الحدث، اطلعت هالة بدري على المشاريع المبتكرة التي يضمها المعرض والتي أبدعها ونفذها طلبة المعهد، ومن أبرزها مجموعة فنية رقمية على شكل رموز غير قابلة للاستبدال، ودليل «فيجيتال» الذي يساعد الأطفال على تطوير مهارات تنظيم عاطفتهم، وتصميم كامل لتطبيق يهدف إلى دعم مرضى الخرف في المراحل المبكرة إلى المتوسطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز.

كما توقفت بدري عند نظام تأملي يعمل كعلاج طبيعي تفاعلي للأطفال، ومشاريع أخرى عن المجتمعات البشرية والنباتية على كوكب المريخ، وغيرها من المشاريع التي تعكس عمق معارف الخريجين ومهاراتهم النوعية. وأشادت بدري بابتكارات الطلبة التي وصفتها بأنها تحمل أفكاراً مستقبلية ألمعيّة تعكس روح إمارة دبي التي أصبحت مركزاً للإبداع والابتكار وصناعة المستقبل، مؤكدةً فخرها بإنجازات هؤلاء الطلبة الذين سيحصلون على أول بكالوريوس متعدد المسارات في التصميم بالمنطقة، ومعربةً عن ثقتها بأنهم سيكونون مساهمين فاعلين في بناء المستقبل المشرق لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.