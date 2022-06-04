أفريقيا ضيف شرف الدورة 27 لمعرض الكتاب بالرباط

المصدر: الرباط - رويترز

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افتتحت رسمياً مساء الخميس الدورة السابعة والعشرون لمعرض الكتاب الدولي بالرباط، بحضور عدد من الشخصيات الحكومية والدبلوماسية والرسمية.

وتعتبر هذه أول دورة للمعرض تقام بالرباط بعد أن دأبت مدينة الدار البيضاء على تنظيم الدورات السابقة.

وفتح المعرض أبوابه للزوار ابتداءً من أمس الجمعة وحتى 12 يونيو الجاري.

وحضر الافتتاح وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد ومستشار العاهل المغربي أندري أزولاي ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار ووزير الثقافة والاتصال السنغالي عبدالله ديوب وعدد من ممثلي الهيئات الدبلوماسية والسفراء المعتمدين بالمغرب.

واختارت هذه الدورة أفريقيا وآدابها ضيف شرف لها، وقال المهدي بنسعيد في تصريح للصحافة إن اختيار أفريقيا «يشكل فرصة لتكريس سياسة التعاون جنوب جنوب»، كما يشكل فرصة لتعزيز «التقارب بين مختلف الثقافات الأفريقية والتعريف بتاريخ الدول الأفريقية وشعوبها».

ويشارك في هذه الدورة 712 عارضاً منهم 273 عارضاً مباشراً، و439 غير مباشر، يمثلون 55 بلداً من مختلف دول العالم.

كما سيقدم برنامجاً ثقافياً وإبداعياً وفكرياً يشمل ندوات ولقاءات وتقديمات للإصدارات الجديدة وأمسيات شعرية وموسيقية.

وستسلم في هذه الدورة جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلات، وكذلك الجائزة الوطنية للقراءة.

كما ستقدم الدورة فقرات فنية وتثقيفية وعلمية للأطفال والشباب.