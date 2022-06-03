«انطباع أول».. معرض لأحمد الوعري في غاليري فايبس بمول الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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يقيم الفنان التشكيلي السوري أحمد الوعري معرضه الجديد في دبي بعنوان «انطباع أول»، ويواصل فيه هواجسه الفنية المنصبة على تأمل شكل العلاقات المعاصرة بين البشر، وكل ما يسودها من مشاعر ترسخ وتبقى في هيئة «انطباع أول». يفتتح المعرض الساعة السابعة مساء يوم الأحد (الخامس من يونيو)، في غاليري فايبس بمول الإمارات.

يذكر أن الفنان الوعري حاصل على الإقامة الذهبية ومشارك في «إكسبو 2020 دبي»، وسبق له أن أقام وشارك في إقامة العديد من المعارض في العديد من دول العالم، مقدماً تجربة تقوم على التنوع في الموضوعات والأساليب الفنية.

يستخدم الوعري في لوحاته الألوان الزيتية، ضمن أسلوب يركز على دقة التفاصيل، التي تهدف إلى الغوص فيها بهدف إبهار المتلقي، رغم تجربته القصيرة نسبياً التي تستحوذ عليها المدرسة الواقعية.

يرى الوعري إن انتماءه إلى المدرسة الواقعية جاء كواجب يحمله على عاتقه كفنان تشكيلي، حيث يحاول أن يقدم إسهامه الخاص في هذه المدرسة، لتكون مشروعه الفني الذي يعمل على تطويره بصورة تلائم العصر.

يشار إلى أن الوعري من مواليد مدينة حمص عام 1990، شارك في عدد من معارض اتحاد الفنانين التشكيليين، وأقام معرضه الفردي الأول في حمص عام 2013، والثاني في اللاذقية عام 2014، والثالث في دمشق 2018.