دبي عاصمة السعادة والأمان والجمال

المصدر: دبي ـ غسان خروب

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علاقة خاصة تربط الفنان ماجد المهندس وزميلته أصالة نصري مع دبي، فما يكادان يغيبان عن أرضها، حتى يعودا إليها مجدداً، ليقفا على خشبات مسارحها، ويطلقا صوتيهما في فضاء المدينة التي طالما كانت تشكل موطناً لنجوم الغناء والفن على اختلاف أشكاله. المهندس وأصالة يعودان مجدداً إلى دبي، حيث يجددان علاقتهما مع المدينة التي طالما بادلتهما صنوف الحب.

صنوف مختلفة

مع حلول مساء اليوم، سيطل المهندس وزميلته أصالة على خشبة مسرح كوكا كولا أرينا، ليقدما لجمهورهما صنوفاً مختلفة من الأغنيات التي طالما أحبها الجمهور ولقيت نجاحاً مكنها من التحليق في فضاء الأغنية العربية، لتتسيد عرش المشاهدات على موقع «يوتيوب» والمنصات الرقمية، ففي الوقت الذي يحتفل به المهندس بتجاوزه حاجز الـ200 مليون استماع على منصة أنغامي، تواصل أصالة إطلالاتها على الملأ، لتكون فيها عند وعدها الذي قطعته لجمهورها بأن «تقدم لهم أفضل ما يتوقعونه من أغنيات»، وهي التي كانت قد بدأت الترويج لحفلها في دبي عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستغرام»، حيث كتبت: «في عاصمة السعادة والأمان والجمال سنجتمع معاً، وسنسمح للموسيقى بأن تتدخل في كل حواسنا.. نطير نبكي نفرح نرسم أحلى صور نحن منها.. ونقول لليوم من بدايته بأننا نريد أن نعيش جو دبي وأن نصبح مجموعة سعادة».

المدينة الرائعة

على الدرب ذاته سار المهندس، الذي أطلق في فضاء حسابه على إنستغرام، كليباً دعائياً للحفل، مرفقاً إياه بتعليق قال فيه: «لقاؤنا في مدينتنا الرائعة دبي.. مع نجمتنا الكبيرة صولا». في الحفل الغنائي الذي يجمع المهندس وأصالة الليلة، يتوقع أن يقدم النجمان ثلة من أغنياتهما الجديدة والقديمة أيضاً، ومن بينها «وعرفتك» التي أطلقها المهندس أخيراً، وحازت ملايين المشاهدات على يوتيوب، والأغنية من كلمات تركي آل الشيخ وألحان وليد سعد، فيما يتوقع أن تقدم أصالة ضمن قائمتها أغنية «شكراً»، التي تعد من آخر إصداراتها، واستطاعت أن تتفوق على «يوتيوب»، وأن تحقق أكثر من 16 مليون مشاهدة، وهي من كلمات: عمرو تيام، وألحان: مصطفى العسال.