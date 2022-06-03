هالة بدري: «دبي للثقافة» تدعم المواهب والمبادرات الهادفة لإثراء الساحة الثقافية

المصدر: دبي- البيان

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زارت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أمس، المعرض الفني «في ظل غاف» الذي افتتحته الهيئة في مكتبة الصفا للفنون والتصميم في 11 مايو الماضي. نظم المعرض منشورات «غاف»، ويحتفي بكوكبة من الفنانين والمصورين الإماراتيين والمقيمين في الدولة من الذين شاركوا في مبادرة «فنان الشهر» التي أطلقتها «غاف» العام الماضي.

واطلعت بدري على محتويات المعرض من أعمال فنية تنوّعت ما بين الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي من إبداع الفنانين المشاركين، ومن أبرزهم، مجدي الكفراوي وسلمى المري وفريال البستكي، إضافة إلى المصورة أمل مراد والمصور يوسف القاسمي، والمصور فيصل الريس.

وأشادت بدري بجهود الفنانين المشاركين، مؤكدة دعم «دبي للثقافة» لجميع المبادرات الهادفة إلى إثراء الساحة الثقافية، خاصة في مجال الفن البصرية بأنواعها، عبر الأفكار والموضوعات المبدعة التي تطرحها، ومشيرةً إلى أن الأعمال المعروضة تتميّز بالعصرية والابتكار وتعبّر عن المزيج الثقافي الفريد الذي يميّز المجتمع الإماراتي. وتعمل «دبي للثقافة» على دعم المواهب المبدعة من الإماراتيين والمقيمين واحتضانهم وتوفير منصة تتيح لهم التواصل مع المجتمع الأوسع في دبي، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً للمبدعين في مختلف مجالات الفنون والثقافة، شركات وأفراداً، من أنحاء العالم، وتعزيز الاقتصاد الإبداعي فيها بما ينسجم مع محاور خطتها الاستراتيجية، ويسهم في تحقيق استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي.