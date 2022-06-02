جائزة الآغا خان للعمارة تعلن عن القائمة المختصرة لعام 2022

المصدر: جنيف ـ سويسرا

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أعلنت جائزة الآغا خان للعمارة (AKAA) اليوم عن 20 مشروعاً في القائمة المختصرة لدورة الجائزة لعام 2022. ستتنافس المشاريع الفائزة للحصول على جائزة قدرها مليون دولار أمريكي، وهي أحد أكبر المشاريع في مجال العمارة.

قامت لجنة التحكيم العليا المستقلة باختيار المشاريع العشرين المدرجة في القائمة المختصرة من بين 463 مشروعاً تم ترشيحها لدورة الجائزة الخامسة عشرة (2020-2022).

أسس سمو الآغا خان جائزة الآغا خان للعمارة في عام 1977 لتحديد وتشجيع وتعزيز مفاهيم البناء التي تلبي بنجاح احتياجات وطموحات المجتمعات التي يتواجد المسلمون فيها بشكل كبير.

منذ إطلاقها قبل 45 عاماً، حصل 122 مشروعاً على الجائزة وتم توثيق حوالي 10 آلاف مشروع بناء. لا تقتصر عملية الاختيار لنيل جائزة الآغا خان للعمارة على المشاريع التي توفر الاحتياجات المادية والاجتماعية والاقتصادية للأشخاص فحسب، بل تتعداها لتشمل الاستجابة لتطلعاتهم الثقافية أيضاً.

سيتم عرض صور فوتوغرافية للمشاريع العشرين ضمن القائمة المختصرة في معرض «كينغز كروس» بلندن من 2 يونيو إلى 30 يونيو، وذلك كجزء من مشروع «كينغز كروس» الفني في الهواء الطلق، والذي يتزامن مع مهرجان لندن للعمارة.