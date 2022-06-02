طلاب من «نيويورك أبوظبي» يفوزون بجائزة كريستو وجان كلود عن عمل إبداعي يجسد أفكارهم

المصدر: أبوظبي ـ وام

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أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي، فوز ثلاثة من طلابها بالنسخة العاشرة من جائزة كريستو وجان كلود 2022، التي أقيمت تحت رعاية حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، وبالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.

ضمت قائمة الفائزين طلاب السنة الثانية في جامعة نيويورك أبوظبي، وهم روضة المزروعي من الإمارات، وجيرالد جيسون كروز من الفلبين، وجنيفر تساي من تايوان.

وتمثلت مشاركة الطلاب الفائزين في مجسم فني يحمل اسم النسيج الحضري، وهو عبارة عن سلسلة من أربع منحوتات، تشابه قطعاً من الخيوط التي تتداخل مع بعضها، وتتشابك مع الأرض، لتحويل البيئة المادية المحيطة بالعمل الفني إلى قطعة من القماش، تربط أجزاءه ضمن نسيج واحد.

وتم تصميم المجسم على نحو يحث المشاهد على التفاعل معه، بهدف تقديم عمل فني ينبض بالحيوية والإلهام، ومن المقرر عرض العمل في حرم جامعة نيويورك أبوظبي، خلال شهر نوفمبر المقبل.

وتتنوع تخصصات أعضاء الفريق الفائز بين الهندسة المدنية والفنون وتاريخ الفن، والذين يشكلون معاً مجموعة تدمج خبراتهم في مجالات الهندسة والفنون البصرية والهندسة المعمارية، لتقديم عمل تصميمي مركب وفريد من نوعه.

وسبق للفريق المكون من المزروعي وكروز وتساي، إحراز جائزة الجناح المعماري في فن أبوظبي 2021، عن عملهم الفني بعنوان مؤقت، والذي قاموا بإنشائه وعرضه خلال فعاليات معرض فن أبوظبي في شهر نوفمبر 2021.

طاقات إبداعية

وقالت هدى إبراهيم الخميس مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «برعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان، تكرم جائزة كريستو وجان كلود، الطلبة الفائزين في دورتها العاشرة من اختصاصات الهندسة المعمارية والفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، روضة المزروعي من الإمارات، وجيرالد جيسون كروز من الفلبين، وجنيفر تساي من تايوان، وذلك إسهاماً من الجائزة في تمكين الصناعات الثقافية، وتحفيز مهارات الشباب وطاقاتهم الإبداعية الخلاقة».

وأضافت: «نجدد التزامنا بالاستثمار في الشباب، والاحتفاء بمنجزهم الفني، الذي يرسخ مكانة الإمارات، ودور الفنون في التواصل الإنساني، وحوار الثقافات، ويعكس التنوع والتعددية في مجتمعها الإبداعي».

من جانبها، قالت مايا أليسون، المديرة التنفيذية لرواق الفن رئيسة القيمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي، إن المواهب الشابة المشاركة في المسابقة، أظهرت مستويات كبيرة من الإبداع والرؤى الملهمة وسرعة البديهة، ويسرنا أن ينجح طلاب من جامعة نيويورك أبوظبي، بإحراز الجائزة هذا العام، عن عمل فني يجسد أفكارهم الخاصة بمفهوم الترابط.

إرث غني

من جهتها، قالت إميلي دوهرتي مديرة جائزة كريستو وجان كلود: "لطالما التزم الفنان الراحل كريستو بدعم الجيل التالي من الفنانين والممارسين المبدعين في الإمارات، وتدخل الجائزة هذا العام، دورتها العاشرة، لتحتفي بالإرث الغني الذي تركه الفنان كريستو وزوجته جان كلود.

وحصل الفنانون الفائزون على قيمة الجائزة البالغة 10 آلاف دولار أمريكي، لاستكمال مجسمهم الفني، تحت إشراف وتوجيه نخبة من الخبراء، بما في ذلك إميلي دوهرتي مديرة الجائزة، وفريق عمل رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي، والهيئة التدريسية لقسم الفنون البصرية في جامعة نيويورك أبوظبي، وفريق عمل الجوائز في مجموعة أبوظبي للموسيقى والفنون.