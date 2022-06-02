روائع وتذكارات «إكسبو 2020 دبي» معروضة للبيع بمستودع بدبي

المصدر: دبي - البيان

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لكل من يشعر بالحنين إلى ذكريات «إكسبو 2020 دبي»، فإن أمامهم فرصة لاقتناء هدايا تذكارية من وحي المعرض الدولي، في أحد مستودعات مدينة دبي وتحديداً بمجمع دبي للاستثمار.

فقد وجه مستودع «تي في جي» نداء إلى جميع عشاق المعرض الأروع في العالم الذين يريدون شراء تذكارات تجسد ذكرياتهم السعيدة في «إكسبو 2020 دبي»، التوجه إلى المستودع والاستمتاع بساعات من البحث عن تذكاراته المفضلة، مشيراً إلى وجود بقايا تذكارات من المعرض الدولي في المكان.

يبدأ البيع يومياً، من فترة الظهر حتى الساعة الثامنة مساءً، ويستمر حتى يوم الجمعة 10 يونيو، وتشمل المعروضات هدايا تذكارية وأدوات منزلية وملابس والمزيد بسعر مخفض.

ويُعرف أن مستودع «تي في جي» أدار المتاجر الرسمية ومحلات بيع الهدايا لمعرض «إكسبو 2020 دبي» في جناحي الولايات المتحدة وأستراليا.

ومن الأشياء التي أفيد بأنها ستثير إعجاب هواة «إكسبو 2020 دبي»، أن الوافدين إلى المستودع سيتمكنون من الحصول على أختام جوازات السفر التي لم يتم الإفراج عنها من قبل، عند زيارة عملية البيع. فقد انتهى أكبر معرض يوم 31 مارس وتمكن أولئك الذين وصلوا لليوم الأخير من الحصول على جواز سفر «إكسبو 2020دبي» مختوماً بختم يوم الإغلاق الخاص، لإحياء ذكرى تواجدهم هناك قبل إغلاق الأبواب للمرة الأخيرة.