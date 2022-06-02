الأرشيف والمكتبة الوطنية يبحث مع نظيره التركي تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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بحث عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة، والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون مع مديرية أرشيف جمهورية تركيا التابعة لرئاسة الجمهورية، على ضوء بنود بروتوكول التعاون، الذي تم توقيعه بين الجانبين في أبوظبي، بحضور كل من: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية في فبراير الماضي.

تطورات إيجابية

وحول هذه الزيارة قال عبد الله ماجد آل علي: تشهد العلاقات الإماراتية- التركية في المرحلة الحالية تطورات إيجابية ونمواً متسارعاً في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، بفضل الإرادة المشتركة لقيادتي الدولتين، من أجل الارتقاء بها نحو آفاق أرحب، ويستهدف هذا التطور مد جسور الصداقة والتعاون في مختلف المجالات، وترسيخ العلاقات الطيبة لكي تغدو نموذجاً مستداماً للشراكة، التي تخدم مصلحة البلدين الصديقين، وفي هذا السياق تأتي رغبة الأرشيف والمكتبة الوطنية في تمتين العلاقات وعقد الشراكات مع نظيره التركي، بما يخص تطوير العمل الأرشيفي في سبيل حفظ ذاكرة الوطن للأجيال، وفق أرقى المعايير وأفضل الممارسات المتبعة.

وأضاف: وفي هذا الإطار تأتي زيارة وفد من الأرشيف والمكتبة الوطنية في دولة الإمارات إلى مديرية أرشيف جمهورية تركيا التابعة لرئاسة الجمهورية، لتعزز التعاون وتدعم الأهداف المشتركة والبرامج والأنشطة ذات المنفعة المتبادلة، وتبادل صور للوثائق الأرشيفية، والكتب، وتبادل الخبرات والمعارف التقنية والإلكترونية، والشراكات في المعارض العلمية ذات العلاقة بالأرشيف، وهذا من جملة ما نصت عليه بنود بروتوكول التعاون، الذي يربط الأرشيفين في البلدين الصديقين.

ترسيخ العلاقات

وأعرب عن أمله بتعزيز فرص التعاون بين الطرفين وترسيخ العلاقات وتعميقها بين الأرشيف والمكتبة الوطنية وأرشيف الدولة لرئاسة الجمهورية التركية؛ بما يدعم الأهداف المشتركة، ولا سيما أن كلا الأرشيفين ثري بالوثائق التاريخية بأشكالها، بالإضافة إلى أن كل أرشيف سيستفيد من خبرات الأرشيف الآخر، ومن التجارب الناجحة التي حققها.

وثمن عالياً ما لقيه والوفد المرافق له من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال والاهتمام حالما وصلوا إلى تركيا، وأشاد بالبرنامج الحافل، الذي أعده الجهاز الإداري في الأرشيف التركي من أجل إثراء زيارة وفد الأرشيف والمكتبة الوطنية بالمناقشات وتبادل وجهات النظر، والاطلاع على أبرز وأهم سمات العمل الأرشيفي في تركيا، وعلى السجلات التاريخية، التي تخص منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية.