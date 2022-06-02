«ثقافة بلا حدود» تناقش «الضفدع المغلي»

المصدر: (الشارقة ـ البيان )

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جمعت «ثقافة بلا حدود»، أول من أمس، عدداً من موظفي الدوائر الحكومية بالشارقة، ومجموعة من أعضاء نادي أصدقاء ثقافة القرائي، في جلسة ناقشت كتاب «الضفدع المغلي» للمؤلف وهيب الكمالي، الباحث في التنمية الذاتية وإدارة الموارد البشرية، قدمتها مريم الحمادي، مدير ثقافة بلا حدود، بقاعة مكتبة مجمع اللغة العربية بالشارقة.

واستهل ضيف الجلسة المؤلف وهيب الكمالي حديثه بتوضيح سبب اختيار مصطلح «الضفدع المغلي» عنواناً لكتابه، مشيراً إلى أنه مستلهم من تجربة علمية شهيرة قام بها أحد العلماء الفرنسيين.

حيث وضع ضفدعاً في ماء مغلي، فسارع الضفدع إلى القفز من الماء مباشرة، وفي مرحلة ثانية وضع ضفدعاً في ماء بارد وقام بتسخينه بالتدريج، فحاول الضفدع التكيف مع درجة حرارة الماء إلى أن مات عندما وصل الماء إلى درجة الغليان.وبيّن الكاتب أن الدول المتقدمة تظل بحاجة دائمة لتقييم استراتيجياتها لتواكب التحولات العالمية.