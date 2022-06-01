هيئة الثقافة و«دبي لأصحاب الهمم».. شراكة استراتيجية جوهرها المعرفة والسعادة

المصدر: دبي ـ وام

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وقعت هيئة الثقافة والفنون في دبي اتفاقية تعاون مع «نادي دبي لأصحاب الهمم» بهدف توطيد الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين لتعزيز سعادة وجودة حياة أصحاب الهمم، وترسيخ ثقافة المشاركة في المبادرات المجتمعية لتطوير الخدمات المقدمة لهذه الشريحة من المجتمع.

وقعت الاتفاقية أمس بمقر نادي دبي لأصحاب الهمم، هالة بدري المديرة العامة لدبي للثقافة، وثاني جمعة بالرقاد الفلاسي، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، بحضور مسؤولين من الطرفين.

وتسهم الاتفاقية في تحديد أطر التعاون بين الجانبين في مجموعة من البرامج الثقافية والفنية الإبداعية والتراثية التي تستهدف فئة أصحاب الهمم، لتنفيذ خطة لتحسين تجربة هذه الفئة في المرافق الثقافية التابعة للهيئة، وتفعيل الجانب التطوعي لتقديم البرامج والورش الثقافية والفنية من قبل المبدعين والمواهب.

خبرات

وتسعى «دبي للثقافة» عبر هذا التعاون إلى الاستفادة من خبرات نادي دبي لأصحاب الهمم في تقييم مرافق الهيئة وفقاً للمعايير المعتمدة لأصحاب الهمم، وتقديم ورش تدريبية وتأهيلية تخصصية للكوادر البشرية التابعة للهيئة عن آليات التعامل مع أصحاب الهمم، وتزويدهم دورات تعليمية للغة الإشارة.

وأكدت هالة بدري أن التعاون بين الطرفين ينطلق من ثقافة الشراكة وتكامل الجهود التي تشكل أساس التنمية الشاملة في الإمارة، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتجارب المؤسسية.

وقالت «نتطلع عبر هذه الشراكة أيضاً لتوطيد دورنا في دعم ورعاية المواهب والمبدعين من أصحاب الهمم، وتعزيز مشاركتهم في المبادرات والفعاليات الثقافية والمعارض الفنية التي تنظمها الهيئة، وإبراز المشهد الثقافي والإبداعي في البطولات الرياضية الدولية والعالمية، بما ينسجم مع مهمتنا في ترسيخ مكانة الإمارة الثقافية والإبداعية على الساحة العالمية».

ووجه ثاني جمعة بالرقاد الشكر لسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي على اهتمامها ودعمها لمبادرات أصحاب الهمم مثمناً دور الهيئة وجهة مؤثرة في مستقبل الصناعات الإبداعية. وأشار إلى أن مشاركة أصحاب الهمم في المشهد الثقافي والإبداعي في دبي ثمرة التعاون بين الهيئة والنادي بما يدعم استراتيجية دبي الثقافية.