«العويس الثقافية» تتعاون مع دار الشؤون الثقافية العامة في العراق

المصدر: دبي ـ البيان

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أبرمت مؤسسة سلطان بن علي العويس ودار الشؤون الثقافية العامة في العراق، اتفاقية تعاون مشترك بين الجهتين الثقافيتين إدراكًا منهما لأهمّيّة التّعاون والتشاور بما يخدم قضايا الفكر العربيّ بشكل عام، واقتناعًا منهما بأن وجود إطار للتّعاون بين الطرفين من شأنه تطوير وتوثيق عرى الترابط الفكريّ، والعلميّ، والبحثي لمواجهة التحديات التي تواجه قضايا الفكر العربيّ واستشراف فكريّ عربيّ زاهر.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية معالي الدكتور حسن ناظم وزير الثقافة والسياحة والآثار في العراق، ووقعها من جانب مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية إبراهيم الهاشمي المدير التنفيذي للمؤسسة ومن جانب دار الشؤون الثقافية العامة الدكتور عارف الساعدي مدير عام الدار. وذلك على هامش فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

تبادل الآراء

واشتملت الاتفاقية على التّعاون في كـل ما يخدم أهدافهما من خلال التشاور وتبادل الآراء والزيارات والدراسات المشتركة وورش العمل والندوات والكتب والدوريات والمعلومات العلميّة والثقافية، وتنفيذ مشروعات مشتركة تنسجم مَعَ أهدافهما وتكون محل اتفاقات أو بروتوكولات، كل حالة على حدة، ويتبادل الطرفان بانتظام المعلومات والوثائق بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكذلك العمل على إقامة عدد من الفعاليات المشتركة التي تخدم القضايا الفكريّة والعلميّة والثقافية.

كما نصت الاتفاقية أن يتبادل الطرفان قاعدة بيانات الشخصيات الثقافية العربية والعالمية بما يخدم توسيع قاعدة بيانات كل طرف، وإنشاء لَجْنَة فنية مشتركة تجتمع وفقًا للحاجة، بالإضافة إلى الطباعة المشتركة بين الجهتين.

وكانت مؤسسة سلطان بن علي العويس قد وقعت عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مؤسسات مشابهة مثل مؤسسة عبد الحميد شومان في الأردن، ومؤسسة الفكر العربي في لبنان والمجلس الأعلى للثقافة في مصر ومنتدى الفكر العربي في لبنان وغيرها من المؤسسات الثقافية الفاعلة في الوطن العربي.