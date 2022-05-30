ملتقى الإبداع الثامن يدعو إلى ضرورة دعم المواهب القيادية الشابة

المصدر: دبي ـ الفجيرة

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اختتمت أمس فعاليات الدورة الثامنة من ملتقى الإبداع تحت شعار «مستقبلي ريادة بإدارة وقيادة» برعاية الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، وبحضور الخبير الثقافي خالد الظنحاني رئيس مؤسسة الرّخ للنشر مدير الملتقى، والمدرب المحترف الدكتور سيف المعيلي مشرف عام الملتقى، ونخبة من الخبراء في مجال القيادة والإبداع في فندق سيتي سيزنز بإمارة دبي.

وتمحورت ورش العمل في الملتقى حول التجارب الريادية وفقرات تدريبية ترفيهية وجلسة عصف ذهني في الإدارة والقيادة وأنشطة تفاعلية لفرق العمل. كما سلط الملتقى الضوء على عدة إضاءات إبداعية في القيادة وتجارب ناجحة من المشاركين في أجواء مفعمة بالتفاؤل الإيجابي والتي شارك بها المهتمون في هذا المجال من مختلف الدول العربية.

وتضمن الملتقى افتتاح معرض فني يجمع فنانين متميزين في الرسم بالألوان والرسم بالحرق والتي حظيت بإعجاب الحضور، وشرح الفنانون خلال جولة المعرض عن لوحاتهم وما تعنيه من إشارات تعبر عن جمال التراث وجمال الألوان وارتباطها بالقيادة والتميز في حياة الفنان.

مفاهيم العمل

وقال الخبير خالد الظنحاني، رئيس مؤسسة الرّخ مدير الملتقى: «ركزنا في ملتقى الإبداع الثامن على مفاهيم العمل الجماعي ودور القيادة وآثارهما في رفع مستويات العمل وجودته، فضلاً عن أهمية القيادة المتميزة وكيفية اكتساب الفرد المهارات الأساسية للقائد الناجح، والتي تجعل منه قائداً تنظيمياً قادراً على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوطنه ومجتمعه».

وأكد الدكتور سيف المعيلي، مشرف عام الملتقى، على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تنمي مهارات القادة في إيجاد أفكار وحلول مبدعة تساهم في صياغة أهدافهم المستقبلية وفهم التحديات وآلية تحويلها إلى فرص كبيرة في حياتهم العملية إلى جانب الاستفادة من الخبرات الموجودة في الملتقى وتبادل المعارف بشكل مميز.

ودعا المشاركون في الملتقى إلى ضرورة احتضان ودعم المواهب القيادية الشابة ومساعدتها على تنمية مواهبها وقدراتها القيادية والاستثمار في طاقاتها الواعدة، وتوظيفها لخدمة تطوير العمل بصورة مؤسسية تستند على مفاهيم الابتكار والإبداع والريادة.

وفي حفل ختام فعاليات الملتقى، كرم خالد الظنحاني والدكتور سيف المعيلي المشاركين والإعلاميين والجهات الداعمة بأوسمة التميز وميداليات الريادة ودروع وشهادات تقديرية، تثميناً لجهودهم وإسهاماتهم المتميزة في إنجاح أنشطة الملتقى.