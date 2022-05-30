««الصورة والعلامة» يرصد تطور البنية السردية في الرواية العربية

المصدر: القاهرة - البيان

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يتطرق كتاب «الصورة والعلامة.. أثر التحولات الثقافية في الرواية العربية الحديثة» الصادر حديثاً عن الهيئة المصرية للكتاب، للناقد الدكتور سليم شوشة، أستاذ الأدب العربي بكلية دار العلوم جامعة الفيوم، إلى عدد من الأسئلة والقضايا التي تدور في تطور البنية السردية في الرواية العربية.

ويتناول الكتاب، مظاهر التنوع في تقنيات هذه البنية الروائية ومستجداتها أو ما طرأ عليها وما استجد منها واستحدثته العقلية المنتجة للخطابات الروائية. هذه المستجدات التي تعد في الأصل ناتجة عن عدد من المغايرات الاجتماعية والثقافية الطارئة واختلاف الإنسان نفسه أو تطور بنيته الذهنية والمعرفية بما ينعكس بالضرورة على بنية الخطابات السردية التي ينتجها أو يستقبلها. فالسرد يبدو مرآة للإنسان وللمجتمع بشكل عام، وليس هذا على مستوى المضمون فحسب بل تبدو البنية والشكل الروائي نفسه ربما أكثر استجابة للتغيرات الثقافية وتحولات الحياة وتطوراتها وتأثراً بها.