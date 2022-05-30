انطلاق المهرجان الدولي للسينما الأفريقية بخريبكة

المصدر: خريبكة ـ رويترز

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انطلق المهرجان الدولي للسينما الأفريقية في مدينة خريبكة بالمغرب أول من أمس في دورته الثانية والعشرين بمشاركة 13 فيلماً روائياً وثمانية أفلام وثائقية. وتتنافس على جوائز المهرجان أفلام من المغرب والجزائر ومصر وتشاد والكاميرون وبوركينا فاسو ورواندا وناميبيا والسنغال وزامبيا وساحل العاج وكينيا والنيجر ومالي ونيجيريا.

وكرم المهرجان في الافتتاح الذي أقيم في خريبكة اسم الناقد والسيناريست الراحل نور الدين الصايل (1947 - 2020) أحد رواد المهرجان والرئيس السابق للمركز السينمائي المغربي.