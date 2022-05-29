«أبوظبي للغة العربية» يوقع اتفاقية تعاون مع «توزيع»

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقد مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، اتفاقية تعاون مع مؤسسة «توزيع» للتوزيع والخدمات اللوجستية، على هامش معرض أبوظبي الدولي للكتاب والذي يختتم فعالياته اليوم الأحد الموافق 29 مايو الجاري، سعياً إلى الارتقاء بمكانة معارض الكتب التي تُنظّم في الإمارة، وإتاحة المجال نحو التوسّع بشكل أكبر، وتعزيز مستوى وجودة الخدمة المقدمّة للزوّار ودور النشر على حدّ سواء.

وقّع الاتفاقية سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية ومدير معرض أبوظبي للكتاب، وعلي النعيمي، مدير عام المتحدة للطباعة والنشر - توزيع. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير البنية الخدماتية لمعارض الكتب التي يشرف على تنظيمها المركز سنوياً، والاستفادة من إمكانات «توزيع» من خلال الموقع الإلكتروني www.tawzea.ae وتطبيق Tawzea، المتوفر عبر متجري «أندرويد» و«آي أو إس»؛ والتي تعرض 500 ألف عنوان، إلى جانب توفير خدمات توصيل الكتب للزوار والعملاء من جميع معارض الإمارة إلى المنازل مقابل مبالغ رمزية.

حرص

وأكد سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة ومدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب، حرص المركز على تدعيم معارض الكتب بكل ما يلزم، من أجل الارتقاء بمكانتها وحضورها، وتفعيل دورها الريادي في توجيه مختلف أفراد المجتمع لتبنّي مفردات الثقافة والإبداع. كما تلعب الشراكة الفاعلة مع مختلف الجهات والمؤسسات في الدولة دوراً مهماً ينعكس على كلّ ما نقوم به من جهود؛ من أجل دعم اللغة العربية وتمكينها وتطوير أدواتها، وتنظيم معارض الكتب التي تَحشد حولها سنوياً نخبة من الأدباء والمفكرين والناشرين، ووضع استراتيجيات طموحة ترتقي بالمشهد الثقافي وتضيف له، وهذا كلّه يحتاج إلى جهد وبُعدِ نظر، وعملية تطوير مستمرة ومحدّثة، ونأمل في أن تحقق هذه الاتفاقية غايتها، وتلبي الطموحات والأهداف المشتركة.

وستعمل «توزيع» على دعم معارض الكتب بفرق عمل متخصصة؛ للإشراف على الكتب المعروضة، وتحمّل مسؤولية المحافظة عليها، والتواصل السريع مع الزوار والعملاء المستفيدين من خدمة التوصيل، إلى جانب تخصيص فريق إداري يكون في مواقع المعارض قبل الحدث وبعده؛ لضمان سير التعامل بشكل صحيح.

من جهته، سيوفّر المركز مجموعة من الامتيازات الخاصة للشركة، منها، السماح لفرق توزيع بالدخول إلى معارض كتب الإمارة الثلاث قبل انطلاقها، وضمن فعالياتها، وبعد الانتهاء منها، وتوفير موقع متميز للشركة، وأجنحة تمكّن الطرف الثاني من التواصل مع الزائرين بمداخل المعارض، إلى جانب الحديث عن الشراكة وجهود «توزيع» في مجمل التغطيات الإعلامية والأخبار الصحافية الخاصة بالمركز، والإعلان عن خدمة بيع وتوصيل الكتب عبر الإنترنت.