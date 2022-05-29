الممثل القانوني للفنانة هبة الدري يحذر من الإساءة لموكلته

المصدر: دبي ـ البيان

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أصدر الممثل القانوني للفنانة هبة الدري، حسين سلمان بن شيبة، بياناً بشأن الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لموكلته، أكد فيه أنها «بعيدة كل البعد عن السياسة، وأن العبرة بالمقاصد وليس بالألفاظ»، كما حذر من الإساءة لموكلته أو المساس بكرامتها، وذلك بعد أن تعرضت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت هبة الدري لموجة كبيرة من الناشطين عقب ظهورها بمقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق «تيك توك» وهي تردد كلمات أغنية تعريفية بالشخص، أشارت الدري فيها إلى دولة الكويت ووصفتها بـ«المحافظة» وفق ما ذكر النشطاء.

وظهرت الدري في مقطع الفيديو الذي تم تداوله بكثافة وهي تتمايل على أغنية (دا اسمي الثلاثي بالكامل)، الأغنية التي تشير بكلماتها إلى تفاصيل عن هوية وموطن الشخص، والتي حرص كثير من مشاهير «تيك توك» على تطبيق مقاطع فيديو على كلماتها.

وانهالت التعليقات الناقدة ضد الفنانة الدري، التي طالب النشطاء في كثير منها بتفسير ما قصدته الفنانة بهذه المفردة وتقديم اعتذار شخصي منها.

وقال بن شيبة: بصفتي الممثل القانوني للفنانة هبة الدري وما جاء من استياء البعض عبر التواصل الاجتماعي من تداول فيديو أغنية لها ببرنامج «تيك توك» بتفسيرهم بأنها تقلل من سيادة دولة الكويت من كلمات أغنية جاءت فيها (محافظة)، وكتبت بذلك الكويت، فإن ذلك عارٍ عن الصحة، ولا تقصد ذلك، لكن البعض قد قام بتفسيرها سياسياً، وهي بعيدة كل البعد عن السياسة، كما أن العبرة بالمقاصد وليس بالألفاظ، وهي قاعدة أصولية فقهية، لذلك نحذر من الإساءة لموكلتنا أو المساس بكرامتها، اللهم احفظنا من شر العداوات والفتن فإنك أعلم بالنوايا.