فتاة باكستانية تفوز ببطولة العالم للقراءة السريعة

المصدر: دبي ـ البيان

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فازت الفتاة الباكستانية إيما عالم ببطولة العالم في القراءة السريعة بعد منافسة أكثر من 100 متسابق من جميع أنحاء العالم.

وأوضحت البطولة العالمية للقراءة السريعة، أن سرعة القراءة الفعّالة عبارة عن عملية حسابية تجرى لتحديد الفائز بناءً على سرعة الفهم والقراءة المقاسة بعدد الكلمات المقروءة في الدقيقة الواحدة (WPM)، حيث يبلغ متوسط سرعة القراءة في جميع أنحاء العالم حوالي 200 كلمة في الدقيقة.

وأكدت أن الكتاب المقدم في البطولة تألف من إجمالي 15.823 كلمة قرأتها إيما عالم خلال 20 دقيقة و4 ثوانٍ، بسرعة 789 كلمة في الدقيقة الواحدة، مع استيعاب استثنائي بنسبة 97٪، ما حقق لهذه المتسابقة الباكستانية درجة عالية في سرعة القراءة الفعّالة بلغت 7.648 كلمة في الدقيقة.

وأشار القائمون على البطولة إلى أنهم قد تحققوا من النتائج النهائية، وأنه تم فرزها من قبل الرئيس العالمي للمسابقة، حيث حصلت «إيما عالم» على العديد من الجوائز المرموقة، منها جائزة «بطل العالم في الذاكرة 2020» - World Memory Champion 2020«»، كما أن «إيما عالم» حاصلة بالفعل على العديد من الأرقام القياسية العالمية الأخرى.

وعبرت البطلة العالمية الباكستانية عن مشاعرها بعد تحقيقها اللقب، قائلة: «أشعر بالرضى كلما عدت إلى وطني حاملة معي لقباً عالمياً جديداً؛ فأنا أحقق النجاحات لألهم الفتيات والشباب، ولأحفزهم لاعتماد أساليب تعلم أسرع وأسهل، ولأشارك في تغيير قواعد اللعبة وتحقيق التميز الأكاديمي».

يشار إلى أنه تتنافس «إيما» وفريقها في العديد من الرياضات الذهنية منذ أربع سنوات، وقد تم تدريبهم من قبل المدربة الباكستانية «سانيا عالم».