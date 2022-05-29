فارس خلف المزروعي يزور معرض أبوظبي الدولي للكتاب

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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زار اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، اليوم، معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ 31 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وجال المزروعي في المعرض، يرافقه الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وسعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة، ومدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس اللجنة، وعدد من المسؤولين، حيث اطلع خلال الجولة على عدد من الأجنحة الوطنية والأجنبية المشاركة في المعرض.

«كنز الجيل»

واستمع المزروعي لشرح من رئيس اللجنة العليا لجائزة «كنز الجيل» عيسى سيف المزروعي، إذ تعد الجائزة منصة واعدة، للحفاظ على التراث الشعبي وحمايته وصون مقدراته وتمريرها للأجيال.

كما تفقد المزروعي جناح أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، حيث اطلع على ما يقدمه الجناح من إصدارات وبرامج خلال المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

«ديوان الرقراقي»

أقامت أكاديمية الشعر حفل توقيع لـ«ديوان الرقراقي» من جمع وإعداد الباحث الإماراتي عبيد بن قذلان المزروعي، والصادر عن الأكاديمية، وذلك على منصة الشباب في معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وأعرب عبيد بن قذلان المزروعي عن تقديره للدعم الكبير، الذي تقدمه أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، والذي يسهم في تشجيع الباحثين والكتاب على تطوير أعمالهم والتوسع بها، وذلك بهدف الحفاظ على الموروث التراثي والشعبي.