أكاديمية سيف بن زايد تلتقي بالأدباء والمثقفين في «أبوظبي الدولي للكتاب»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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زار اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ31، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، والتقى الأدباء العرب والمثقفين والباحثين الإماراتيين.

تجربة

وتفقد الشامسي خلال جولته في المعرض عدداً من الأجنحة المشاركة، من ضمنها جناح شرطة أبوظبي، واستمع إلى شرح حول تجربة المكتبة المقروءة في النادي المعرفي للمنتسبين والمجلات الشرطية ومشروع متحف شرطة المربعة الافتراضي بالتعاون مع مركز التدريب الافتراضي بالأكاديمية.

وشاهد الشامسي منصة قسم الموروث الشرطي، وأثنى على مبادرة «أنامل مبدعة» الاجتماعية، والتي تنفذها مديرية المنشآت الإصلاحية والعقابية والتوعية المرورية الرقمية لمديرية المرور والدوريات باستخدام الواقع المعزز في تعلم قواعد السلامة المرورية وخدمات مديرية ترخيص السائقين والآليات للجمهور عبر التطبيقات الذكية والمطبوعات.

وأكد الشامسي اهتمام شرطة أبوظبي بتحفيز منتسبيها وتشجيعهم على القراءة والمعرفة، لافتاً إلى الدور البارز للجنة الأدباء والقراءة بشرطة أبوظبي في تنفيذ المبادرات الهادفة كإطلاق معرض للكتاب، وورش لمناقشة الكتب، وتفعيل ساعة القراءة للمنتسبين، ووضع برامج لتطوير مهارات القراءة وجلسات عصف ذهني للتعريف بأهميتها، مؤكداً أن القراءة لها دور ريادي في دعم ونشر المعرفة وتصقل المواهب الإبداعية وتنميها.