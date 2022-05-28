50 عملاً فنياً تعاين جماليات اللون في «الإمارات للفنون التشكيلية»

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتح محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة، المعرض الشخصي للفنان السوداني أحمد الطيب الحاج «إلى الأفق البعيد»، وذلك في جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، بحضور سالم الجنيبي رئيس الجمعية، وعدد من فنانين ومبدعين إماراتيين وعرب.

ويستمر المعرض، الذي يضم 50 عملاً فنياً، حتى الخامس عشر من يونيو المقبل في مقر الجمعية في قلب الشارقة.

ويقدم أحمد الطيب سلسلة أعمال فنية لافتة، تعاين اللون، وتقوم باختزال الخط، الذي يكون الصورة، وهو اختزال لوني يمنح دلالات لقراءة العمل الفني، بحيث يفهمها المتلقي من جراء مشاهدة تفاصليها المبهرة.

وأعرب الفنان السوداني الطيب الحاج عن سعادته باستضافة الجمعية لمعرضه الشخصي، قائلاً: «يشكل هذا المعرض تقديماً لباكورة أعمالي الفنية، واللوحات مبسطة على النحو، الذي يستطيع فهمه أي متلقي، وتعكس الأعمال المزاج السوداني في أبعاده المتنوعة، وبدوري أعطي مساحة فارغة للمشاهد، ليسبر بنفسه المكنونات، ويقرأ ما يراه وفق مرجعيته الفكرية والثقافية».

وتابع الحاج: «تعد الإمارات اليوم حاضنة عظيمة لشتى أنواع الفنون ومختلف الهويات الثقافية، وهذا التجانس أثرى جميع المقيمين على أرض الدولة، وانعكس أثره الإيجابي في الفنون البصرية، وأجد نفسي كثير الاحتفاء أن أكون جزءاً من هذه المنظومة الثقافية الثرية».

ويعكس المعرض أهداف جمعية الإمارات للفنون التشكيلية في الترحيب بجميع الفنانين، وحرصها على إقامة المعارض الشخصية، وتقديم الورش الفنية لتتبادل الخبرات بين المبدعين وأعضاء الجمعية وتقديمها إلى الجمهور.

يشار إلى أن الطيب الحاج من أبرز الفنانين السودانيين في الفن التشكيلي، وتترك أعماله بصمة واضحة، لما لها من أسلوب إبداعي متفرد.