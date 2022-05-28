ندوة تبحث سبل مواجهة الكراهية

المصدر: أبوظبي - وام

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نظم جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، ندوة ثقافية، بعنوان «الحلول الممكنة لمواجهة الكراهية» بمشاركة الدكتور محمد العلي، رئيس مركز تريندز للبحوث والدراسات، وخليفة خالد، أمين عام رابطة طلبة الإمارات عضو منتدى صناع السلام، واستهدفت الحلول الممكنة لمواجهة الكراهية، وكيفية التعامل مع المروجين لخطابات الكراهية والتعصب الديني والعرقي.

وخلال الندوة حذر الدكتور محمد العلي من أن خطابات الكراهية تهدد بتحقيق نبوءة «صدام الحضارات»؛ الأمر الذي يستدعي البحث في وسائل وآليات أكثر نجاعة لمحاربة خطاب الكراهية، مطالباً بوضع واستكمال الأطُر التشريعية والقانونية الـمُجَرِّمة لجميع أشكال التمييز والكراهية وتطبيقها بشكل حازم في المجتمعات.

من جانبه أكد خليفة خالد، أمين عام رابطة طلبة الإمارات عضو منتدى صناع السلام، على ضرورة تكاتف الجميع للتصدي لخطاب الكراهية والعنصرية واشتراك جميع المؤسسات الفاعلة لمكافحة مثل هذه الممارسات السلبية والعمل على إرساء قيم التعايش المشترك وتعزيز السلم والأخوة ونشر قيم الخير والمحبة والسلام.

ويشارك مجلس حكماء المسلمين بجناح خاص في معرض أبوظبي الدولي للكتاب المقام حالياً، حيث يضم الجناح عدداً كبيراً من الإصدارات المتميزة للمجلس.