محمد الجوكر يوقّع «وطن من ذهب»

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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وقّع محمد الجوكر المستشار الإعلامي في «البيان» الإصدار التوثيقي الجديد «50 عاماً وطن من ذهب.. كرة الإمارات من البدايات إلى الإنجازات» بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، خلال أمسية جمعت المهتمين بالرياضة والشأن التوثيقي، وقد وضع المؤلف والموثق التاريخي خبراته الطويلة في الإعلام الرياضي والتي دشنها في 1978، لسرد بدايات الكرة الإماراتية والوقوف على أبرز محطاتها حتى العام الجاري.

وبهذه المناسبة، قال الجوكر: إن «وطن من ذهب» هو الإصدار 18، وقد جاء تزامناً مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاماً على قيام الاتحاد، ويأتي من منطلق الإيمان العميق بأهمية التوثيق الرياضي، خصوصاً أن الساحة العربية بشكل عام تفتقد التوثيق الرياضي.

مؤكداً أنه شعر بأهمية هذا العمل لأنه جاء في الوقت المناسب ومتزامناً مع احتفالات الدولة، وقد استغرق هذا العمل أكثر من عامين بسبب ظروف الجائحة، وقد استكمل الإصدار بدعم المسؤولين والجمهور والمهتمين بشكل عام بالتوثيق الرياضي.

وأضاف «وطن من ذهب» موسوعة مميزة قد لامس جمالها ودلالاتها والتطرق إلى تفاصيل دقيقة منسية أو غير معروفة للشارع الرياضي، ومن هنا يعظم دور التوثيق التاريخي، مضيفاً إن إنجاز الإصدار قد استغرق وقتاً طويلاً بسبب الجائحة وأيضاً تحري المعلومة وتوثيقها.

وكشف الجوكر عن مشروعه الجديد عبر «البيان» وأنه على وشك الانتهاء من إصدار يتناول مسيرة الإمارات مع بعض الدول العربية الشقيقة، وسيكون بمثابة الدبلوماسية الرياضية الناعمة، التي يسعى إلى تقديمها خلال الفترة المقبلة عن علاقة الإمارات مع دول عربية شقيقة في المجال الرياضي.

وختاماً أشاد الجوكر بصحيفة «البيان»، موجهاً كامل شكره وتقديره إلى هذه المؤسسة العريقة التي ينتمي إليها، وهي الحاضنة الأساسية لمثل هذه الأعمال التوثيقية.