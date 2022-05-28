كتاب عن أحمد راشد ثاني بالتعاون بين «كتاب الإمارات» و«أبوظبي للفنون»

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّعت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون مع اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، الخميس، اتفاقية تعاون مشترك لإصدار كتاب احتفائي بالشاعر الراحل أحمد راشد ثاني، أحد أبرز رواد قصيدة النثر الإماراتية، وذلك على منصة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بالقاعة رقم 10 في معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وأشادت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بالتعاون المستمر والشراكة الراسخة مع اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، لما يمثله من إطار وطني جامع للمثقفين والكتّاب والأدباء الإماراتيين، وما يؤديه من دور محوري في تمكين المنجز الإبداعي الإماراتي والإسهام في تقديم ثقافة إماراتية تلهم العالم، وقالت:

«للعام السابع نقدّم بالتعاون مع الاتحاد ودور النشر الإماراتية، مبادرة «رواق الأدب والكتاب»، ساعين إلى تعزيز صناعة النشر الإماراتي ودعمها وتشجيع المبدعين الإماراتيين في مجالات الكتابة الإبداعية والأدبية، وترسيخ المنجز الفكري للكُتّاب والأدباء في مشهد الثقافة العربية والإبداع العالمي».

وأضافت: ضمن فعاليات برنامجنا الثقافي تحت عنوان «القصائد لا تموت»، احتفاءً بإرث الشاعر الإماراتي الكبير أحمد راشد ثاني في الذكرى السنوية العاشرة لرحيله، والذي يتضمن 14 إصداراً ومجموعة متنوعة من الندوات الحوارية وتوقيعات الكتب وورش الكتابة الإبداعية والقصة، نوقّع اليوم مذكرة تفاهم خاصة بالإعلان عن إصدار كتاب احتفائي بإرث ومنجز الشاعر الراحل، توثيقاً لتجربته الرائدة في الشعر والسّرد والموروث الشعبي.

من جانبه، قال سلطان العميمي، رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات: «شكل توقيع هذه الاتفاقية مع مجموعة أبوظبي للفنون مرحلة جديدة من مراحل الشراكة بين اتحاد الكتاب والمؤسسات الثقافية في دولة الإمارات، حيث تخصص لأول مرة اتفاقية حول إنتاج كاتب إماراتي واحد، لإبراز وجه مختلف من إنتاجه الثقافي».