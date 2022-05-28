فعالية للتعريف بجائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية على أهمية الدور الكبير الذي تقوم به الأسرة والمدرسة في بناء المحتوى المعرفي للطفولة المبكرة، وترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في رعاية هذه الفئة، وتجسيد رؤية الحكومة الرشيدة في أن طفل اليوم هو رجل الغد وعلى عاتقه تُبنى الأوطان وتزدهر نهضتها.

وأشارت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية إلى أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022 مناسبة ثقافية مواتية للتعريف بمجال «جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر»، الذي طرحته دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة على مستوى العالم كمبادرة تعليمية وثقافية وإبداعية رائدة للنهوض بهذه الفئة والتعريف المجتمعي باحتياجاتها وضرورة توفير البيئة المعززة لتنشئتها الاجتماعية، وتزويدها بالمهارات اللازمة للمستقبل.

وفي جناح جائزة خليفة التربوية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب قدمت عائشة الزعابي، مديرة روضة العبير في أبوظبي، ورشة تطبيقية بعنوان «كيف نهيئ الطفولة المبكرة للمستقبل»، تطرقت خلالها إلى رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل هذه الفئة. كما قدمت الدكتورة جميلة خانجي عضو اللجنة التنفيذية لجائزة خليفة التربوية ورشة تعريفية حول «مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر.. إشراقة إماراتية».