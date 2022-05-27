أثر الكتب الصوتية في رفع معدلات القراءة في جلسة نقاشية

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهد «معرض أبوظبي الدولي للكتاب» جلسة نقاشية بعنوان: «كيف يمكن أن تحدث الكتب الصوتية تأثيراً كبيراً في رفع معدل القراءة».

وتطرقت الجلسة إلى التأثير الذي أحدثه دخول تلك الكتب الصوتية إلى سوق القراءة عبر زيادة معدلات القراءة وعملية جذب الجمهور غير القارئ إلى الكتاب، وكيف ساعد مركز أبوظبي للغة العربية في إتاحة الوصول إلى المحتوى الإبداعي بالصورة المثلى.

تحدث في الجلسة أحمد رويحل، مدير الشراكات وتطوير الأعمال في شركة ستوريتل، عن الكتاب الصوتي وتأثيره الفعال في زيادة معدلات القراءة، ولماذا يعد الكتاب الصوتي الحل الأكثر إقناعاً لمبادرات القراءة.

وأوضح أن سهولة الوصول إليها عززت من استخدامها، إذ وضعت برامج مثل الأندرويد والـ«إي أو إس» الهاتفية برمجيات تسهل من الوصول إلى الكتب الصوتية في أي مكان وزمان.

وحول تأثيرها في السلوكيات الشخصية للأفراد، قال رويحل إن منصة «ستوريتل» أسست لائحة من الكتب على مدى 4 سنوات، وتحاول بشكل فعلي التركيز على تغيير سلوك القارئ، ومخاطبة خيال وعقل المستمع. وأضاف: إن الجيل الحالي يستهلك كماً هائلاً من المحتوى يومياً، وبالكتاب الصوتي نساعده على زيادة معرفته، عن طريق استهلاك المحتوى القيّم الذي نعرضه.