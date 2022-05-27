بـ 22 فيلماً.. سينما الصندوق الأسود تعود إلى أبوظبي

المصدر: أبوظبي - حصّة بن غويفة

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كان زوار معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخته الحادية والثلاثين هذا العام على موعدٍ مع أسبوعٍ حافل بعروض الأفلام المجانية والجلسات الحوارية الخاصة بالسينما، بعد عودة سينما الصندوق الأسود، للمشاركة في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب للمرة الخامسة بعد غياب استمر 4 سنوات، وتأتي مشاركتها هذا العام ببرنامج خاص من الأفلام يضم 22 فيلماً من 13 دولة، تم انتاجها في الأعوام بين 2019 و2022.

تُعنى سينما الصندوق الأسود التي أسسها ويديرها صانع الأفلام الإماراتي نواف الجناحي منذ انطلاقها في 2014، بتقديم الفيلم العربي للجمهور، وبشكل أساسي تكثيف وجود السينما في الحياة اليومية، وقدمت خلال مشاركاتها الأربع الماضية 62 فيلماً قصيراً من الإمارات والعالم العربي، لجمهور متنوع الجنسيات والأعمار وتجاوزت نسبة المشاهدين 5700 مشاهد.

وكان للفيلم الإماراتي والعربي النصيب الأكبر من العروض بـ 15 فيلماً، بالإضافة إلى عروض خاصة لـ 7 أفلام قصيرة مترجمة إلى الإنجليزية من جمهورية ألمانيا الاتحادية، ضيف الشرف للدورة الحالية من المعرض.

وعن سينما الصندوق الأسود، قال نواف الجناحي إن الهدف الرئيسي للمشاركة ضمن فعاليات معرض أبوظبي للكتاب هو الوصول لشريحة أكبر من الجمهور عبر التواجد في محيط جمهور الأدب والجمهور غير السينمائي، وتقديم فرصة لهذا الجمهور لمشاهدة أفلام مستقلة لا تعرض في دور السينما، كما تهدف إلى ترسيخ وجود الثقافة السينمائية في الوعي العام.