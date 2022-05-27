بدور القاسمي تطّلع على أنشطة وبرامج جناح المجلس الإماراتي لكتب اليافعين

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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اطّلعت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، المؤسس والرئيس الفخري للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، على أبرز معروضات جناح المجلس الإماراتي لكتب اليافعين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب،.

حيث استمعت، خلال زيارة إلى الجناح، برفقة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وسعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، مدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب، إلى شرح من مروة العقروبي، رئيسة المجلس، عن مبادرة «كان ياما كان» وغيرها من المشاريع والمبادرات، التي يعرف بها جناح المجلس في مشاركته، المؤطرة بتصميم مستوحى من خيام اللاجئين، ويعكس القيم النبيلة لمبادرة «كان ياما كان»، التي ينفذها المجلس للعام الثامن على التوالي، بهدف جمع الكتب الصادرة بلغات متعددة من المجتمع المحلي، وتوزيعها على الأطفال واليافعين في المناطق، التي تعاني الأزمات حول العالم.

تحفيز المعرفة

جدير بالذكر أنه يُبرز جناح المجلس في المعرض أهم إنجازات مبادرة «كان ياما كان» منذ انطلاقتها بالصوت والصورة، من خلال شاشات تركز على الفئات التي نجحت المبادرة في إيصال الكتب إليها، من سكان مخيمات اللجوء إلى جانب التعريف بالكتب الصامتة ودور المجلس في الترويج لها في دولة الإمارات والمنطقة.