«تصميم» في دبي يحتفي بروائع الجرافيك والملصقات

المصدر: دبي – رشا عبد المنعم

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تحت شعار «خطوط بلا حدود»، تطرح فكرة معرض ومسابقة «تصميم»، في نسخته الأولى المرتقبة التي ستقام يوليو المقبل في برج «آي سي دي بروكفيلد بليس» بدبي، جُملة من التساؤلات مثل «ما هو نوع المُلصق الذي ستصممه إذا طُلب منك عدم الالتزام بمتطلبات التصميم التقليدية؟».

و«إذا كان أمامك متسع من الحرية لمخالفة كل شيء، بما في ذلك التقاليد والقواعد والممارسات البسيطة والأداء العملي، من أجل دمج اللمسات الإبداعية والوجدانية، فهل ستفعل ذلك ومن جانب آخر يأتي هذا المعرض، المُقام تحت إشراف مصممة الجرافيك والمديرة الفنية، جنان صالح، والمستوحى من نسخة العام الماضي التي نالت استحساناً ونجاحاً كبيرين بعنوان «هذه هي الرسالة: أربعة أصوات في فن الجرافيك المعاصر».

تعزيز الثقافة

وفي السياق تؤكد مصممة الجرافيك والمديرة الفنية، جنان صالح أن المعرض المرتقب يتطلع إلى اكتشاف أعمال تجريبية إبداعية تركز أساليبها التصميمية على دفع حدود الابتكار والإلهام إلى آفاق جديدة، بحيث تستخدم التصميم كنهج في تنظيم اللغة والسرد القصصي بطرق جديدة وممتعة. كيف ستنجح في استخدام الطرق الإبداعية غير المعهودة في سبر أغوار مساحات جديدة في تصميم الخطوط الطباعية؟

على اعتبار أن الفن الجرافيتي من الفنون المعاصرة التي طالما تفردت في أفكارها وطرح موضوعاتها المرتبطة بشكل خاص بالذائقة الفنية والهوية الثقافية لمن يرسمها على الجدران هذا الفضاء المفتوح على كافة أبجديات الفنون التشكيلية التي باتت دولة الإمارات وإمارة دبي أحد أهم فضاءاته ذات التأثير القوي لملامح المعاصرة.

وفي ما يتعلق بأهمية الفن الجرافيتي ودعم المواهب الشابة الإماراتية في جميع الفعاليات الثقافية في إمارة دبي، توضح جنان أن هذا النوع من الفنون المعاصرة يمثل بكافة أشكاله التعبيرية مستقبل وتتطور أنماطه المعتمدة على عمق الفكرة والمضمون الذي يجنح في العديد من الأعمال إلى تبنّي النهج الفلسفي بشقيه الجاد والساخر.

لذلك فإن جميع ما يقدم من ورش ومعارض مفتوحة وفعاليات في إمارة دبي تسعى إلى إثراء الذائقة البصرية والنقدية للمتلقي من جمهور الشارع، وتمرير تجارب وتراكيب شخصية للفنانين بهدف تعميق تلك الصلات وإبراز المواهب الطامحة للابتكار والإبداع.

وتضيف جنان: جاءت فكرة معرض «تصميم» من البرنامج الفني لـ«آي سي دي بروكفيلد بليس» الذي يتمثّل هدفه في دعم الجهود المبذولة في تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار على مستوى المنطقة.

وتضم لجنة اختيار أعمال وفناني المعرض نخبةً متنوعةً من الخبراء والمبدعين المعروفين، الذين يضيفون قيمة كبيرة بفضل معرفتهم الواسعة، بمن فيهم مصمم الجرافيك وتصاميم الخطوط الطباعية، وائل مرقص، والمصمم والفنان متعدد التخصصات علي المصري والقيم الفني، دانيال إتش ري.

مصممون مبدعون

وحول الشروط والمعايير التي تضعها المسابقة للمشاركة تقول جنان الحاصلة على «جائزة الشيخة منال للفنانين الشاب» عن فئة «الوسائط المتعددة»: يرحب المعرض بمشاركة مختلف الفنانين من المنطقة، بمن فيهم المصممون ومبدعو الأفكار التصميمية ومصممو الخطوط الطباعية والطلاب المتخصصون في مجال التصميم، وسوف يتم اختيار 12 عملاً فنياً ليتم تقديمها خلال هذا المعرض المقرر إقامته خلال شهر يوليو المقبل في برج «آي سي دي بروكفيلد بليس».

وسوف يحصل الفنانون المرشحون ضمن القائمة المختصرة على جوائز نقدية بقيمة 1000 درهم لكل منهم، بينما سيفوز فنان واحد فقط بفرصة الانضمام إلى لجنة الاختيار خلال النسخة الثانية من معرض ومسابقة «تصميم» 2023.

حوار الفنون

وأشارت جنان التي تم اختيارها لتكون واحدة من تسعة أعضاء في النسخة الأولى من برنامج التجمع الشبابي من مركز جميل للفنون إلى أن تنظيم معرض ومسابقة سنوية للفن الجرافيكي وتصميم المُلصقات بعنوان «تصميم»، يأتي بدعم من شركة «آي سي دي بروكفيلد»، حيث سيتم اختيار أعمال الفنون الجرافيكية عبر توجيه دعوة مفتوحة لكافة أفراد المجتمع الفني بهدف توسيع نطاق الحوار الفني المُثمر.

صور إبداعية

وتؤكد جنان أن المُلصقات تمتاز بمكانة جوهرية في ممارسات الفنون الجرافيكية، فهي المصدر الأصلي الذي انطلقت منه الأشكال المتطوّرة من المطبوعات والرسومات المنتشرة في عالمنا المرئي اليوم. لذلك، يجسّد هذا النوع من الفنون صورة إبداعية متكاملة تنعكس فيها الأبعاد الزمنية والمكانية التي تزامنت مع إنتاجها وتطويرها.

وتتخطى قيمة فن المُلصقات تلك التصورات والآراء التي تعتبرها مجرد مقتنيات من الماضي، فهي أسلوب فني يحفز المبدعين على خوض مسارات جديدة وتدفعهم نحو مواكبة نهضة المجتمعات. وتعد المُلصقات وسيلة لنشر المعلومات والإعلانات والدعايات كما تمثّل شكلاً من الأشكال الترفيهية، كما يوفر هذا الفن مساحة تجريبية لاكتشاف الفنانين والمصممين الشغوفين لإمكاناتهم الإبداعية.