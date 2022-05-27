«معرض الخريجين» في دبي.. تصاميم وابتكارات تستشرف مستقبل الإبداع

المصدر: دبي ـ البيان

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افتتح معهد دبي للتصميم والابتكار «معرض الخريجين»، الذي يستمر حتى 5 يونيو المقبل في حي دبي للتصميم، احتفاءً بتخريج طلبة الدفعة الأولى ممن سيحصلون على أول درجة بكالوريوس متعددة المسارات في التصميم بالمنطقة، ما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتصميم والإبداع وصناعة المستقبل.

ويعتبر المعرض أهمّ فعالية ينظمها معهد دبي للتصميم والابتكار الذي تأسس عام 2018 لتمكين جيل جديد من المصممين والمبتكرين وأصحاب المشاريع في المنطقة وخارجها. وتتويجاً لرحلتهم الأكاديمية الملهمة، يقدم الطلاب المشاركون ثمرة نجاح رحلتهم الأكاديمية الفريدة على مدار السنوات الماضية كمشاريع تخرّج.

وتشمل المشاريع الأخرى التي يقدمها الطلاب تصميماً كاملاً لتطبيق يهدف إلى دعم مرضى الخرف في المراحل المبكرة إلى المتوسطة من خلال علاج الذاكرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز. ويعرض طلاب آخرون نظاماً تأملياً يعمل كعلاج طبيعي تفاعلي للأطفال، إلى جانب مشاريع أخرى تتركز حول مجتمع الإنسان والنبات على كوكب المريخ.

وقال محمد عبدالله، رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار: «نحن فخورون بمستوى طلابنا والأعمال المحفزة للتفكير التي تعرض على الجمهور في معرضنا الأول للخريجين. فخريجو الدفعة الأولى أمضوا مسيرة غنية على مدى أربع سنوات لتطوير عقلية مدفوعة بالتصميم والابتكار».

وأضاف: «مع التحول الرقمي والتوجه نحو الثورة الصناعية الخامسة، أصبحت الابتكارات الحديثة والأفكار المبدعة أمراً لا غنى عنه. ويُمثل طلابنا ذلك الكادر من المفكرين والمبتكرين والمبدعين الذي يركز على المستقبل ليحدّد عالم الغد».من جانبه قال هاني عصفور، عميد معهد دبي للتصميم والابتكار:

«نحن على ثقة من أن براعة طلابنا وإبداعهم سيلهم الزوار ويذهلهم. لقد استضفنا العديد من المعارض الطلابية من قبل، ولكن هذه النسخة هي بلا شك الأهم، لأنها توضح أفكار خريجينا، ونوع المعرفة والتفكير والمهارات التي يتم تشجيع الطلاب على تطويرها في معهد دبي للتصميم والابتكار».