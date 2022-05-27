ندى جابر تطلق كتاب «الإعلام الدولي والتواصل الثقافي» في «أبوظبي الدولي للكتاب»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أطلقت الكاتبة والباحثة في الدراسات الإعلامية، الدكتورة ندى أحمد جابر كتابها الجديد «الإعلام الدولي والتواصل الثقافي»، الصادر عن دار الكتاب الجامعي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتناول فيه بصورة خاصة الإعلام الدولي الموجه للمنطقة العربية. وذلك في حفل توقيع أقيم ضمن فعاليات الدورة الـ 31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

21 فصلاً

وتتناول الباحثة في كتابها الذي جاء في 21 فصلاً موزعة على 577 صفحة من القطع الكبير، موضوعاً يشغل ذهن القارئ والطالب والمهتم بالشأن الإعلامي، حيث تجيب من خلاله عن سؤال حول منهج وأدوات ووسائل الإعلام الموجهة لمخاطبة الجمهور في المنطقة العربية. وتستعرض الكاتبة في الجزء الأول من كتابها الأشكال المختلفة لوسائل الإعلام الدولية الموجهة نحو الجمهور العربي، من وكالات الأنباء والصحف والقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، إلى السينما وأشهر الأفلام التي تناولت بعض الشخصيات العربية التاريخية.

وتتطرق المؤلفة في الجزء الثاني من الكتاب إلى تاريخ وسائل الإعلام الدولية، بما في ذلك الصحف والإذاعات التي تهتم بأخبار المنطقة العربية وانتهاءً بالجزء الثالث من الكتاب الذي اعتمدت فيه الكاتبة على المنهج التحليلي لبحث ملامح التواصل الثقافي ومعوقاته، وأثر ظهور الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على ثقافة المجتمعات، في ضوء تحليل مؤشرات الفجوة الرقمية عربياً وغربياً.