المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر تعرف بالفرص التي تقدمها لقطاع الطباعة والنشر والصناعات الإبداعية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تشارك المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر في معرض أبوظبي للكتاب، الذي تتواصل فعالياته حتى 29 مايو الجاري، وتسعى من خلال مشاركتها إلى تعريف الناشرين والمهتمين بصناعة الكتاب، وأصحاب شركات الصناعات الإبداعية على الفرص والتسهيلات التي توفرها للمستثمرين في هذا القطاع.

وتعرض المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر عبر منصتها بالمعرض معطيات حول عدد الشركات العاملة فيها وتخصصاتها، والتي تتركز في تقديم خدمات الطباعة وتسهيل الجوانب اللوجستية المتعلقة بالصناعات الإبداعية والمعرفية، كالترجمة والتحرير اللغوي والشحن والتوزيع، ضمن بيئة استثمارية متكاملة.

خدمات ومميزات

وقال سالم عمر سالم مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر: «تأتي المشاركة في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، بهدف استقطاب الناشرين وتعريفهم بخدمات ومميزات المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، من خلال عقد اجتماعات معهم للإجابة عن كافة التساؤلات.

وشرح مفهوم التكامل في الخدمات، الذي نراهن عليه لجذب المزيد من المستثمرين في مجال النشر، وخاصة أن الخدمات التي نوفرها تساعد الناشر والمستثمر في مجال الصناعات الإبداعية على إيجاد أسواق جديدة، إلى جانب الاستفادة من تنوع الشركات العاملة لدينا، والتي تمثل أكثر من 106 دول، في دلالة على جودة الخدمات التي نقدمها، وعلى ريادة الشارقة في هذا القطاع على المستوى الإقليمي».

يشار إلى أن المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر التي تعمل على مدار 24 ساعة تقع في مساحة تصل إلى 100 ألف متر مربع، وتضم 600 مكتب لأصحاب الأعمال ورواد النشر، و6000 متر للراغبين في مساحات خاصة بأعمالهم لمختلف المؤسسات والهيئات ذات الصلة بقطاع النشر، وتوفر قاعات للاجتماعات ومخازن، وفروعاً لعدد من الجهات الخدمية الحكومية لتسهيل الإجراءات للمستثمرين.