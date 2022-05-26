خالد بن محمد بن زايد يزور معرض أبوظبي الدولي للكتاب

المصدر: البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، اليوم، معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الواحدة والثلاثين، والذي يُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" بتنظيم مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وتستمر فعالياته حتى 29 مايو 2022.

وتفقد سموّه خلال جولته في المعرض عدداً من الأجنحة المشاركة، ومن ضمنها جناح "طه حسين .. الكتاب والبصيرة" الذي يحتفي بـ"عميد الأدب العربي" بصفته الشخصية المحورية لنسخة هذا العام من خلال تنظيم ندوات فكرية وأدبية لدراسة عوالم أدب طه حسين، والوقوف عند أعماله تحليلاً وقراءة لتسليط الضوء على أهميتها في إثراء المشهد الثقافي والأدبي.

كما التقى سموّه مجموعة من طلبة المدارس أثناء مشاركتهم في ورش عمل حول أهمية ترسيخ ثقافة القراءة. ورافق سموّه، أثناء زيارته للمعرض، معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

ومن المتوقع أن يستقطب معرض أبوظبي الدولي للكتاب، في نسخته لهذا العام، أكثر من 150 ألف زائر. كما يشهد مشاركة 1130 عارضاً يمثلون دور نشر عالمية وإقليمية ومحلية من 80 دولة. كما تستقطب فعاليات المعرض أكثر من ألف متحدث من 40 دولة، من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الأفكار ومناقشة التوجهات الأدبية والثقافية في مجموعة واسعة من الجلسات الحوارية، والندوات، والأمسيات الفكرية.