إعلان الفائزين بمسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي في دورتها الثانية

المصدر: (الفجيرة ـ البيان )

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أعلنت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، عن أسماء الفائزين في مسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي في نسختها الثانية التي نظمتها، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، وذلك للفئات العمرية كافة من داخل وخارج الدولة. وأقيمت المسابقة لثلاثة أنواع للخط العربي هي:

خط الثلث الجلي والخط الديواني وفئة الحروفيات، بمشاركة 400 خطاط وإشراف لجنة تحكيم مؤلفة من أبرز الخطاطين في الوطن العربي والعالم. وأكد علي عبيد الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، أهمية مسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي، وإبراز هذا الفن الغني بالتراث العربي وتشجيع الخطاطين الشباب على الإبداع والتألق فيه، وصقل مواهبهم في إطار إبراز الخط العربي كفن قائم بذاته.

مشيراً إلى أن الأكاديمية تعمل على أن تكون منصة إبداعية لجميع الفنون في دولة الإمارات ودول المنطقة، بحيث تستقطب المواهب من جميع الفئات العمرية وتشجعهم على ثقافة الإبداع والتميز. وأسفرت نتائج المسابقة في فئة خط الثلث الجلي عن فوز الخطاط بلال مختار من مصر بالمركز الأول، وفي المركز الثاني محمد نور أمجد من باكستان، والمركز الثالث نعمان رجب من سوريا، وفي فئة خط الديواني حصل على المركز الأول عبد الرزاق المحمود من سوريا.

وفي المركز الثاني عبد الصمد محفاض من المغرب، وفي المركز الثالث عبد الرزاق قرة قاش من تركيا، أما في فئة الحروفيات، فقد فاز بالمركز الأول عبد القادر داودي من الجزائر، والمركز الثاني محمد إبراهيم من لبنان، وفازت بالمركز الثالث ربابة حسين بور من إيران، بالإضافة إلى توزيع ثماني جوائز تشجيعية للمشاركين في كل فئة.