دبي تكرّس مكانتها ملتقى لثقافات الطعام في المعمورة

المصدر: دبي ـ البيان

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ناقش المنظمون والقائمون على مهرجان دبي للمأكولات، والذي يقام سنوياً بتنظيم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وهم نخبة من الشخصيات الرائدة في قطاع الضيافة في إمارة دبي ومن رواد الأعمال وأصحاب المطاعم والمقاهي والطهاة الحائزين على جوائز، وكبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع، حالياً، المواضيع والاتجاهات التي يعتقدون أنها ستهيمن على مشهد المأكولات والطهي في دبي خلال الأشهر الـ12 المقبلة وفي الفترة التي تليها، حيث باتت الإمارة ملتقى ثقافات الطعام في عالمنا. ويأتي ذلك بعد انتهاء النسخة التاسعة من الحدث أخيراً.

وتناولت المحادثات بعضاً من الموضوعات والآراء الرئيسية المهمة حول تطبيق المزيد من السياسات المتعلقة بالاستدامة، والحد من إهدار الطعام، بالإضافة إلى توقعات في تطوير العلامات التجارية المحلية في دبي، الأمر الذي يجعلها المكان الأكثر أهمية على الساحة العالمية، لتقدم المزيد من التجارب والنماذج المتنوعة من الأطباق والوجبات المنسقة.

وفي هذا السياق، قال أكمل أنور، رئيس طهاة، وايت رايز: «أضافت جائحة كوفيد 19 نموذجاً جديداً إلى مشهد المأكولات والمشروبات في دبي، حيث ظهرت المزيد من العلامات التجارية المحلية، وشهدنا مستويات رائدة من التجارب التي توفر أروع المأكولات للضيوف ورواد إمارة دبي». وأكد وجود عوامل مهمة يجب مراعاتها وتحمل كامل المسؤولية تجاهها، وهي الحفاظ على البيئة من خلال تطبيق معايير الاستدامة، وتقليل النفايات».

بدورها، قالت سامانثا وود، مؤسس موقع إلكتروني لتقييم المطاعم FooDiva.net: «تزخر دبي بمجموعة واسعة من المطاعم المحلية التي يتولى قيادتها طهاة يمتلكون مفاهيم تجمع النكهات المحلية والعالمية معاً، وتضفي المزيد من التألق والتميز لمشهد الطعام المتنوع في المدينة».

من جهته، قال هاينز بيك، رئيس الطهاة في Social by Heinz Beck: «شهد عالم فنون الطهي تغيرات كبيرة خلال السنوات الماضية وتغيرت احتياجاتنا معه. في الوقت الراهن علينا كطهاة التركيز على تدريب الأجيال الجديدة من المهنيين، وزيادة وعيهم حول مواضيع حديثة في مجال الضيافة». وأكدت إيما بانكس، نائب رئيس استراتيجية التنمية والأغذية والمشروبات في هيلتون، أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن الاستدامة على رأس أولويات الزوار، وترى بانكس أن أهميتها ستزداد في السنوات المقبلة.

وتابعت: نؤمن أن تناول الطعام المستدام سيكون نقطة رئيسية في مهرجان دبي للمأكولات. بدوره، قال نعيم معداد، مؤسس شركة «جيتس» للضيافة: «يمثل التعاون الدائم عاملاً أساسياً لنجاح مشهد المأكولات والمشروبات في عالم الضيافة، وتجسد دبي هذا النهج بنجاح، فقد شهدنا خلال الأشهر الأخيرة بعضاً من أفضل المواهب المحلية الطموحة لتصميم أشهى الأطباق وأكثرها تميزاً، والآن، أكثر من أي وقت مضى، نشهد ارتفاعاً كبيراً في عدد نوادي العشاء، والعلامات التجارية المحلية».

وقال ريف عثمان، مؤسس ومالك شركة Hotaru Holdings: «مع انضمام عائلة دليل ميشلان إلى دبي، سنشهد عودة إلى مفاهيم قائمة الطعام والتذوق الفاخرة، لنسلط الضوء على الرفاهية والفخامة التي تشتهر بها دبي، بالإضافة إلى تنوع المأكولات المتوفرة نتيجة لموقع المدينة وتاريخها».