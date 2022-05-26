«حديث المكتبات» يسرد قصص الإمارات في ذاكرة أبنائها

المصدر: دبي – البيان

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في أمسية جديدة من أمسيات «حديث المكتبات»، تستضيف هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بالتعاون مع اتحاد كُتّاب وأدباء الإمارات- فرع دبي، الكاتب والباحث الإماراتي عبدالله عبدالرحمن رحمة الحمادي في جلسة حوارية تعقدها في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، في 2 يونيو المقبل، من الساعة السابعة حتى الثامنة مساءً، تحت عنوان «الإمارات في ذاكرة أبنائها»، وتديرها الكاتبة والإعلامية الإماراتية صفية الشحي، مديرة قسم التسويق والتواصل الاجتماعي في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، ومقدمة ومعدة برامج في القنوات الإماراتية.

سيأخذ الحمادي الحضور في رحلة عبر أروقة تجربته المهمة والملهمة في جمع وتوثيق التراث الشفهي والثقافة الشعبية في الإمارات من خلال الحوارات المباشرة مع الرواة المعمرين من أبنائها، وذلك بهدف حفظ خبرات الأجداد والآباء ونقلها إلى الأجيال الجديدة، ملقياً الضوء على التحديات التي واجهته في مسيرته الطويلة.

وستتناول الجلسة أيضاً كتاب الحمادي «فنجان قهوة: الإمارات في ذاكرة أبنائها» الذي يُعَدُّ مرجعاً مهماً بأجزائه الثلاثة، حيث يرصد فيه الباحث قصصاً وروايات تاريخية وتراثية تغوص في تفاصيل الحياة في الإمارات في فترة مبكرة من عمر الدولة، عبر حوارات مع رجال ونساء من كبار المواطنين والمواطنات الذين عاشوا في مختلف أنحاء البلاد.

رصد وجمع

ويُعتبر عبد الله عبد الرحمن الحمادي من أوائل من بادروا إلى رصد وجمع وتوثيق التراث الشفهي والثقافة الشعبية الإماراتية، وقدم الكثير من المخرجات في عالم الأدب والكتابة والأبحاث والتوثيق على مدار 40 عاماً. حاز عشرات الجوائز، أهمها: جائزة الكتاب المتميز في الإمارات 1990ـ ‏‏‏‏1991 من ندوة الثقافة والعلوم في دبي، وجائزة العويس للثقافة والابتكار العلمي، وجائزة أفضل إعداد تلفزيوني محلي، وجائزة أفضل برنامج تلفزيوني محلي إعداداً وتقديماً في المهرجان التلفزيوني الأول في دبي 1986. وتأتي هذه الجلسة ضمن تعاون طويل الأمد بين مكتبات دبي العامة و«اتحاد كتاب وأدباء الإمارات» يهدف إلى إثراء الساحة الثقافية والمعرفية في الإمارة حول أعلام الأدب الإماراتي عبر سلسلة من الجلسات النقاشية التي تعقد كل أسبوعين حتى نهاية العام الجاري.