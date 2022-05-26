إغلاق داري نشر خالفتا حقوق الملكية الفكرية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أغلقت إدارة معرض أبوظبي الدولي للكتاب، أمس، داري نشر خالفتا حقوق الملكية الفكرية وشروط المشاركة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 31 من الحدث الثقافي الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ويستمر حتى 29 مايو الجاري في مركز المعارض الوطني في أبوظبي.

وأكد سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة ومدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب، حرص المعرض على الوقوف وبشكل حازم أمام مختلف المخالفات التي تتعارض مع قوانين النشر وحقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات، مشدّداً على ضرورة الالتزام بجميع القوانين واللوائح التي تضمن حقوق المؤلف والناشر على حدّ سواء.

وأشار الطنيجي إلى أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب وعلى امتداد أكثر من ثلاثة عقود، رسّخ مكانته الحاضنة للإبداع والمبدعين، وسمعته العالمية كمنصة تستقطب سنوياً آلاف الناشرين العرب والأجانب وتدعمهم بمختلف سبل الارتقاء والنهوض بصناعة النشر.