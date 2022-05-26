إشادة بجهود حاكم الشارقة في صون اللغة العربية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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ثمّن المتحدثون في ندوة حوارية نظمها «مجمع اللغة العربية بالشارقة»، ضمن مشاركته في الدورة الـ 31 من «معرض أبوظبي للكتاب»، الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لحماية اللغة العربية، مؤكدين أن دعمه الكبير يتجسد في مشروع «المعجم التاريخي للغة العربية»، الذي صدر منه 17 مجلداً، ويعمل عليه 300 خبير لغوي يمثلون 11 مجمعاً لغوياً تحت مظلة اتحاد مجامع اللغة العربية، وبإشراف تنفيذي مباشر من «مجمع اللغة العربية بالشارقة».

وجاءت الندوة، التي عقدت في منصة الشباب بالمعرض، تحت عنوان «دور المعجم التاريخي للغة العربية في توثيق تطوّر المصطلحات عبر العصور والألفاظ المهاجرة»، وشارك فيها كل من الدكتور امحمد صافي المستغانمي، أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة، والمدير التنفيذي لمشروع المعجم التاريخي للغة العربية، والدكتور محمد الأمين السملالي، الخبير اللغوي بدائرة الثقافة في الشارقة، والدكتور غسان الشيخ، أستاذ الفقه الإسلامي وأصوله والخبير بالمعجم التاريخي، وأدارها الدكتور عيسى الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج.

واستهل الدكتور امحمد صافي المستغانمي، مشاركته في الندوة مشيراً إلى أن حيثيات العمل في المعجم التاريخي للغة العربية تميزه عن غيره من المعاجم القديمة؛ وبدوره تحدث الدكتور محمد الأمين السملالي، في محور «أثر توثيق ولادة المصطلحات»، في إثباتِ ما تمتاز به اللغة العربية من مرونة وحيوية، من خلال أخذ اللغات الأخرى لتلك المصطلحات واستخدامها في لغاتها. أما الدكتور غسان الشيخ فتطرق إلى ما يمتاز به المعجم من خصائص متفردة تعزز من أهميته العلمية والمعرفية.