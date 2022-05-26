إعلان الفائزين في «إيكروم-الشارقة» مطلع الشهر المقبل

المصدر: الشارقة ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ينظم المكتب الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي (إيكروم – الشارقة) احتفالية خاصة للإعلان عن المشاريع الفائزة بالدورة الثالثة من جائزة إيكروم – الشارقة للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية (2022-2021)، والدورة الثانية من جائزة التراث الثقافي العربية لليافعين، وذلك على مدى يومين خلال الفترة من 1-2 يونيو المقبل في الشارقة.